Ускорить работу Windows 11 можно простым способом

Ускорить работу Windows 11 можно отключив один параметр в настройках, относящийся к безопасности. Об этом рассказали техноблогеры с портала “Палач”.

Необходимо отключить VBS, Virtualization Security и Virtualization Based Security. Авторы объяснили, что эта опция делает оперативную память безопасной и изолирует ее от других компонентов ОС. Блогеры пояснили, что VBS может снизить производительность компьютера примерно на 20-25%. Они предложили владельцам слабых компьютеров отключить VBS в настройках.

Можно отключить VBS, открыв “Параметры”, введя в поле поиска “Kernel Isolation” и запустив программу. Затем следует отключить “Целостность памяти” и перезагрузить компьютер. Техноблогеры предупреждают, что не стоит отключать VBS тем, кто регулярно скачивает программы и файлы из неизвестных источников. Это повышает вероятность загрузки вирусов хакерами и увеличивает вероятность взлома ПК.