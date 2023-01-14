 

Туркменистан построит свое первое подземное хранилище для газа

14.01.2023, 13:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По сообщению русскоязычной газеты “Нейтральный Туркменистан”, Туркменистан строит первое в стране подземное хранилище газа (ПХГ).

Шахим Абдрахманов (вице-премьер) отвечает за топливно-нефтяной сектор. По видеосвязи он пояснил правительству о строительстве “первого подземного хранилища для коммерческих запасов природного газа”. По его словам, “в соответствии с международной практикой, привлечение международных консультантов для подготовки технико-экономического обоснования, проектирования, строительства и оборудования”.

Нейтральный Туркменистан подчеркивает, что президент Сердар Бердымухамедов заслушал доклад и подчеркнул важность эффективного и рационального использования ресурсов природного газа. Он также подчеркнул необходимость расширения сотрудничества с надежными зарубежными партнерами. Туркменистан, наряду с Россией и Ираном, входит в четверку ведущих стран по запасам природного газа.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08.22 / Потеря жены и дочери, судимости сына: тяжелые удары судьбы Владимира Конкина

26.06.20 / Александра Михалкова с сыном Федором и Ирина Мартыненко с сыном Леоном снялись в лукбуке коллекции Натальи Туровниковой

28.06.21 / Из конструкции гоночного КамАЗа исчезла последняя отечественная деталь

12.01.23 / Microsoft вводит “экологичный” режим для Xbox

24.03.22 / Мнение: Померла Мадлен Олбрайт

20.03.21 / Основатели издательства «Чёрная сотня» назвали слухи об их антисемитизме еврейским враньём

08.01.23 / После очередной пресс-конференции Пескова в Кремле начали проверку акустики

07.11.22 / Теперь и умрет на чужбине: власти запретили Пугачевой выезжать из Израиля более чем на три месяца

28.07.20 / Так существуют ли привидения? – Самые известные фото призраков

19.11.21 / Почему не стоит спать в одной кровати со своим домашним животным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика