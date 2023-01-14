Туркменистан построит свое первое подземное хранилище для газа

По сообщению русскоязычной газеты “Нейтральный Туркменистан”, Туркменистан строит первое в стране подземное хранилище газа (ПХГ).

Шахим Абдрахманов (вице-премьер) отвечает за топливно-нефтяной сектор. По видеосвязи он пояснил правительству о строительстве “первого подземного хранилища для коммерческих запасов природного газа”. По его словам, “в соответствии с международной практикой, привлечение международных консультантов для подготовки технико-экономического обоснования, проектирования, строительства и оборудования”.

Нейтральный Туркменистан подчеркивает, что президент Сердар Бердымухамедов заслушал доклад и подчеркнул важность эффективного и рационального использования ресурсов природного газа. Он также подчеркнул необходимость расширения сотрудничества с надежными зарубежными партнерами. Туркменистан, наряду с Россией и Ираном, входит в четверку ведущих стран по запасам природного газа.