 

В кабмине Венгрии сообщили о 97% граждан, выступающих против санкций ЕС

14.01.2023, 12:55, Новости дня
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Почти все граждане Венгрии, принявшие участие в национальных консультациях, высказались за отмену санкций Евросоюза против России, сообщила официальный представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи.

Она отметила, что 97% венгров отвергают санкции, которые могут приносить серьезный ущерб.

«Посыл ясен: санкционная политика Брюсселя должна быть пересмотрена», – передает ТАСС со ссылкой на пост Сенткирайи в социальной сети.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на радио Kossuth выразил уверенность в том, что от конфликта в Украине в основном выигрывают США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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