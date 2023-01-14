 

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Карчаа призвал Киев определиться с планами на ЗАЭС

14.01.2023, 12:55, Новости дня
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Власти Украины, с одной стороны, призывают направить миротворцев ООН на Запорожскую АЭС, а с другой – заявляют о намерении установить контроль над объектом силовым путем, однако это взаимоисключающие планы, сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Карчаа сообщил ТАСС, что «ребятам» в Киеве следовало бы определиться: силой или все же миротворцы. «Хотя ни то, ни другое недопустимо», – добавил он.

По словам советника гендиректора «Росэнергоатома», Запорожская АЭС в миротворцах ООН не нуждается, поскольку там уже есть инспекторы МАГАТЭ. По его словам, появление любых миротворцев как на территории станции, так и в Энергодаре и его окрестностях, не может состояться без согласия России, поскольку город – ее Конституционно закрепленная территория.

В начале января глава «Энергоатома» Петр Котин в интервью Reuters призвал ООН направить миротворцев на Запорожскую АЭС без договоренности с Россией. В тот же день в интервью Bloomberg он заявил, что Украина должна «силой отобрать у РФ крупнейшую в Европе атомную электростанцию».

В Кремле после этого опровергли утверждения о том, что якобы существуют признаки намерения РФ оставить Энергодар и ЗАЭС. Там посоветовали не искать признаков там, «где их нет и быть не может».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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