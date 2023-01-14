FT: Запад рассчитывает, что помощь Украине поможет изменить мышление Путина

Запад предпринимает различные шаги в Украине с целью противостояния России, пишет обозреватель Лоуренс Фридман в статье для газеты Financial Times.

По словам автора статьи, вышедшей в Financial Times, западная точка зрения заключается в том, что «единственный способ изменить мышление [президента РФ Владимира] Путина – это помочь Украине победить в предстоящих битвах».

При этом автор признает, что даже в случае каких-либо военных успехов вооруженных сил Украины, Россия не откажется от своих «максимальных целей» спецоперации, передает РИА «Новости».

Ранее The Wall Street Journal писала, что западные страны вовлечены в российско-украинский конфликта, а для победы над Москвой необходимо передать Украине всю свою технику.

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