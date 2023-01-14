 

FT: Запад рассчитывает, что помощь Украине поможет изменить мышление Путина

14.01.2023, 12:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Запад предпринимает различные шаги в Украине с целью противостояния России, пишет обозреватель Лоуренс Фридман в статье для газеты Financial Times.

По словам автора статьи, вышедшей в Financial Times, западная точка зрения заключается в том, что «единственный способ изменить мышление [президента РФ Владимира] Путина – это помочь Украине победить в предстоящих битвах».

При этом автор признает, что даже в случае каких-либо военных успехов вооруженных сил Украины, Россия не откажется от своих «максимальных целей» спецоперации, передает РИА «Новости».

Ранее The Wall Street Journal писала, что западные страны вовлечены в российско-украинский конфликта, а для победы над Москвой необходимо передать Украине всю свою технику.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.03.21 / В Великобритании выявили “бразильский” штамм коронавируса

29.06.20 / Трамп решил придумать новое прозвище для «страдающего маразмом» Байдена

25.08.21 / Минобороны утвердило техническое задание на дроны-камикадзе

26.10.20 / Серийный гиперкар Mercedes-AMG One получит 1200-сильную установку

24.06.20 / Джон Болтон рассказал о подлинных причинах своей отставки

28.07.21 / В Кременчуге на детской площадке плиткой выложили свастику

27.01.22 / Петербург лидирует по заболеваемости COVID-19 из-за провальной антиковидной политики Смольного

02.06.21 / Lufthansa получила разрешение на полеты в РФ в июне

14.01.22 / Жена украинского футболиста погибла в аварии в Одессе

21.12.21 / На Донбассе за два дня получили ранения трое украинских военных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика