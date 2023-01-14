Сдавайте недвижимость!

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14.01.2023, 12:46, Разное
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Чем и для кого опасно предложение спикера Думы Володина о конфискации имущества людей, уехавших из России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил в своем телеграме с предложением конфисковать имущество тех жителей РФ, которые покинули страну и открыто выступают против СВО (в терминологии Володина — «поддерживают злодеев, нацистов и убийц»). «Как показала практика, — пишет он далее, — существующих мер реагирования недостаточно… Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться».

Согласно ст. 104.1 УК РФ, «конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора:

а) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, составы которых прямо перечислены в этой статье; (…)

в) денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, преступной организации;

г) орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому», а также денег и имущества, производных от перечисленных.

Технически несложно подтянуть к пункту «в» ст. 104.1 действия, которые прямо перечисляет Володин: «подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил».

Можно и расширить перечень составов, перечисленных в части 1 ст. 104.1 УК, указанием на них. Хотя предложение, очевидно, и выпадает из логики ее перечня, который охватывает в основном имущественные преступления, кто сегодня будет обращать внимание на такие тонкости?

«Установить состав преступления — это задача следствия», — продолжает Володин свою мысль. Логично: тогда приобретают смысл уголовные дела, возбужденные в отношении уехавших за рубеж заочно, ведь в таком же порядке им даже проще вынести приговоры, между тем как в РФ у них часто остаются как минимум квартиры и дачи, а иногда и автомашины, которые несложно обнаружить, чтобы обратить на них взыскание.

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

По мнению специалистов в области уголовного и гражданского права, с которыми мы проконсультировались, к предложению Володина следует отнестись серьезно.

Хотя тот факт, что оно появилось в частном телеграме, а не сразу в виде внесенного в Думу законопроекта, указывает, что не все участники реального законодательного процесса относятся к нему с энтузиазмом и пока это зондаж не столько общественного, сколько их мнения.

Государство в целом и «силовики» в частности не в первый раз в последнее время примеряются к практикам комбинирования уголовной, административной и гражданской ответственности, о чем мы писали в материале «ЕКЛМН — единый кодекс легитимного массового насилия» — на примере конфискации помещения, законно приобретенного ликвидированным по решению Верховного суда обществом «Мемориал»*.

Однако такие практики пока натыкаются, видимо, на саботаж со стороны влиятельных участников законодательного процесса: как правило, люди не бедные, они понимают, чем угрожает им подрыв основ права собственности. Могут, ежели чего, и за их квартирами прийти.

Леонид Никитинский, обозреватель «Новой газеты»

* организация была сначала объявлена властями «иноагентом», а затем ликвидирована решением суда

Источник: Новая газета


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