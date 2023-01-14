Мнение: О таланте всё промотать ни за грош… Путин — чемпион?

В комедийном блокбастере «Миллионы Брюстера» главный герой обязан за месяц спустить и профукать 30 млн долл., не сделав и не создав ничего полезного. Но у него, по сюжету, была сверхцель: такое мотовство давала ключ к тому, чтобы унаследовать в 10 раз больше — и уже тогда…

Нынешняя российская #власть — это «Брюстер наоборот». Она проматывает огромное наследие с фантастической скоростью и абсолютно невнятной целью. Хотя, может, самый главный иерарх просто с кем-то поспорил, насколько быстро он сумеет профукать всё полученное от #СССР?

Вот смотрите…

Менее, чем за год #Россия потеряла всё накопленное несколькими поколениями в плане сотрудничества с Европой и #США. Не только гигантский нефтегазовый рынок, за выход на который поставщики бьются и рвут друг другу глотки, но гораздо, гораздо больше. А утраченный европейский спрос — это лишь верхушка айберга…

Ещё год назад не только российские, но и западные эксперты и политики были уверены, что газовый развод с Россией займёт у ЕС не менее 15–20 лет и будет носить настолько вялотекущий характер, что возможно и не состоится вовсе. Но оказалось, что при наличии политической воли и готовности не считаться с экономическими потерями этот путь можно пройти меньше чем за полгода. А ещё важнее, что произошедшее носит необратимый характер.

Международная торговля трубопроводным газом и нефтью, жёстко связывающая поставщика и покупателя, редко бывает просто торговыми отношениями. Вокруг неё шаг за шагом образуется сложная и многогранная, но развитая и целостная экосистема взаимного стратегического партнёрства. Классические примеры – Канада и США, Норвегия, Великобритания и ЕС. До недавнего времени — Россия и Евросоюз. В последнем случае на формирование такой экосистемы было потрачено полвека усилий — с конца 1960-х гг., и она действительно сложилась. Иначе невозможно объяснить то, что в 2021 году доля российского газа в потреблении #ЕС достигала 45%. За этими цифрами стоит огромное и безусловное доверие друг к другу.

В 2022 году это доверие было разрушено в одночасье. А вне отношений стратегического партнёрства масштабная торговля нефтегазовыми ресурсами была обречена, чего не смогли понять в Кремле. Там, похоже, пребывали в иллюзиях, что «труба» связывает даже прочнее брачных уз. И предполагали, видимо, что никуда европейцы не денутся: «проглотят» одну хитрую спецоперацию, также как в 1980-х «проглотили» ввод войск в Афганистан.

Но мир с тех пор «немножко» изменился.

И вот что кремлёвские никак не смогли понять, привычно сводя всё к экономическому интересу. Для стран ОЭСР основа партнёрства с теми, кто не входят в Организацию, – это #стабильность. Но не кладбищенская, а живая, динамичная, но всё же базирующаяся на неких общих правилах, принципах и ценностях. Небольшой «люфт» допустим, но не в отношении вещей принципиальных. Такой подход преобладает потому, что страны ОЭСР мыслят действительно стратегически, а не конъюнктурно. И в своём видении перспектив они исходят из того, что страны-поставщики могут быть на долгий срок интегрированы в их концепцию устойчивого развития, в рамках которой, во-первых, покрывается дефицит ресурсов у европейских стран на долгосрочном горизонте, а во-вторых, обеспечивается их участие в распределении добавленной стоимости от вложений в развитие и рост экономик стран-партнёров.

Если страна не имеет достаточной «рыночности» экономики, понятного правового поля, стабильной внешней политики, а также репутации надежного партнёра и ряда других признаков, то она не вписывается в концепцию. И потому, даже если она обладает необходимыми ресурсами и готова их поставлять с низкой себестоимостью, то проще всего её вывести за пределы стратегического партнёрства. Ибо на долгосрочном горизонте любые торговые выгоды нивелируются той самой нестабильностью и непредсказуемостью «партнёра». И никакие 3000% прибыли не покроют военные издержки.

Собственно, на уровне людей происходит ровно то же самое. Нормальный человек не будет годами терпеть неадекватного партнёра рядом, даже если тот буквально задаривает материальными выгодами. Самоуважение, душевное и физическое здоровье дороже. Ну и плюс инстинкт самосохранения тоже кричит, что с «психом» никаких дел лучше не иметь.

Вообще-то, нынешняя российская власть довольно долго и упорно шла к титулу полного неадеквата. Сначала врубив по пустяковому поводу две «газовых войны», от которых пострадали и европейские потребители. Затем выступив с грозными и, на взгляд ЕС, нелогичными претензиями, оформленными в т.н. «Мюнхенскую речь». Потом начались притеснения зарубежных инвесторов: «Список Магницкого» возник совсем не на пустом месте, и жестокость рэкетиров в мундирах сыграла в его появлении далеко не последнюю роль. Ну и так далее, вплоть до рокового приказа 24 февраля 2022 года.

И вот результат на столе. То, что ценой колоссальных усилий создавалось поколениями предков, оказалось разрушено всего за полгода или даже меньше того. Теперь можно сколь угодно долго оправдываться, кто «первый начал». Но это чисто схоластический спор. Наследие — промотано, растрачено, пролюблено ни за грош. Без видимого эффекта, зато с колоссальным антиэффектом. Тоже на поколения вперёд.

Ну кто ещё может сравниться с таким «гением»?

Он — чемпион?

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