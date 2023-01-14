Эксперты высказываются о планах банков по корректировке ставок по вкладам

По данным РИА Новости, российские банки не планируют в ближайшее время менять ставки по долгосрочным и среднесрочным вкладам. Эксперты расходятся во мнении, насколько эти продукты будут доходными. Ожидаются как низкие ставки, так и незначительное повышение.

ВТБ ожидает, что средняя ставка по рублевым вкладам в РФ в январе снизится на 0,5 процентного пункта по сравнению с 31 декабря и составит в среднем от 8,5 до 9% годовых. Однако доходность по среднесрочным продуктам может немного вырасти. Однако кредитные организации заявляют, что не будут менять условия по вкладам. Абсолют Банк повысил ставки по долгосрочным вкладам с января по ноябрь и декабрь 2022 года, а по среднесрочным вкладам – в ноябре и декабре 2022 года. Такой же политики придерживаются МКБ, банк “Санкт-Петербург”, банк “Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ), Промсвязьбанк (ПСБ) и банк “МТС Банк”.

“Ренессанс Кредит”, однако, не принимает во внимание “резкие изменения” ставок по долгосрочным вкладам. Если снижение и произойдет, то оно будет незначительным – около 0,15-0,25 процентного пункта. Банки “Уралсиб” и “Открытие” заявили, что не намерены снижать доходность долгосрочных вкладов. Новикомбанк может повысить процентную ставку по этим продуктам. Банк “Зенит” может изменить процентную ставку по вкладам в зависимости от рыночных условий.

По словам начальника аналитического управления БКФ Максима Осадчего, банки не планируют снижать ставки, так как рынок “переваривает” избыток ликвидности. По его словам, возможен лишь незначительный поворот кривой доходности – будет небольшое снижение коротких ставок и повышение длинных.

По словам заместителя директора группы рэнкинга финансовых институтов агентства НКР Егора Лопатина, в январе возможно снижение доходности депозитов по сравнению с декабрем, когда ставки по депозитам выросли из-за сезонных действий.

“Отток денег из банков стабилен, был период повышения ставок по сезонным вкладам, банки не будут повышать ставки в январе”, – сказала “Эксперт РА” Надежда Караваева, младший директор по банковским рейтингам.