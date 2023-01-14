В России украли фирменные зарядные устройства для iPhone

В Екатеринбурге прекращена продажа оригинальных зарядных адаптеров от Apple для телефонов iPhone. Об этом сообщило местное издание Е1.

Журналисты утверждают, что оригинальные зарядные устройства Apple были изъяты из российских магазинов электроники, однако все еще можно приобрести сертифицированное зарядное устройство. В Re:Store сообщили, что в продаже имеются зарядные устройства трех брендов, но нет Apple. Цены варьируются от 2 3000 до 5 000 рублей. Консультант пояснил, что устройства не являются контрафактными и производятся аналогичными компаниями с лицензией.