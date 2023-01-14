Фиолетовые ногти – стильный и свежий микротренд зимы: особенности модного нейл-арта

Если хочется создать красивый, модный и стильный маникюр, но при этом есть желание сделать что-то достаточно необычное и яркое, то отличным решением станут фиолетовые ногти.

Такой нейл-арт выглядит элегантно, мило и отлично подходит для января. Фиолетовые ногти станут одним из основных трендов зимы 2023 года. Вот несколько интересных и очень красивых вариантов дизайна маникюра.

Разнообразие тонов

При выполнении фиолетового маникюра можно выбрать для себя множество различных тонов лака от нежного лавандового до темного баклажана. Можно подобрать желаемый оттенок для любого цветотипа и для каждого случая жизни.

Светлые лавандовые тона подходят совершенно всем. Получается нежный, милый и очень романтичный маникюр. Он уместен как для свидания, так и просто для повседневной носки.

Сиреневый оттенок является более насыщенным. Он хорошо сочетается с нейтральными тонами одежды.

Яркий фиолетовый маникюр можно легко комбинировать вместе с другими цветами, даже достаточно насыщенными.

Сливовый и баклажановый цвет являются достаточно глубокими и насыщенными. Такие тона помогают любой образ сделать более привлекательным.

Французский маникюр

Если хочется добавить образу немного яркости, но при этом нет желания слишком сильно рисковать, то стоит остановить свой выбор на французском маникюре, выполненном в сиреневом цвете. В итоге можно получить элегантные, красивые и модные ногти.

Чтобы выделить кончики ногтей, можно использовать фиолетовый в самых ярких его проявлениях. Также можно использовать лавандовый цвет в качестве фона вместо розового. Это поможет подчеркнуть красоту ногтей.

С добавлением синего

Фиолетовый прекрасно сочетается с синим электрик. Интересно смотрится маникюр, в котором гармонично переплетаются два эти цвета. Это просто идеальный и очень яркий зимний нейл-арт.

Баклажан

Если нравится более сдержанный тон ногтей, то отличным решением станет цвет баклажана. Он в меру яркий, но при этом выглядит более элегантно и роскошно.

Сердечки

Если хочется чего-то необычного и интересного, то стоит выбрать для себя маникюр с принтом сердечки. Это выглядит оригинально, мило и очень весело. Такой дизайн не оставит равнодушной ни одну модницу.

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Эффект жемчуга

Ногти с жемчужным эффектом являются самым настоящим трендом сезона. В сочетании с сиреневым цветом это выглядит просто восхитительно.

Смесь тонов

Отлично смотрится маникюр, в котором сочетаются три цвета. Такой нейл-арт помогает добавить яркости любому образу.

С цветочным принтом

Интересно, мило и оригинально выглядит фиолетовый маникюр, украшенный цветами. Это достаточно интересный, смелый и яркий дизайн, который помогает добавить образу немного романтики.

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Квадраты

Если хочется сделать ставку на рисунок, то можно смело украшать свои ногти фиолетовыми квадратами. Это поможет сделать образ более ярким, придать смелость и уверенность.

Анималистичный принт

Животный принт является именно тем узором, который никогда не выходит из моды. Такой рисунок помогает добавить маникюру забавный и оригинальный штрих. Чтобы сделать образ более ярким, стоит все это сочетать вместе с фиолетовым цветом.

Градиент

Если хочется чего-то достаточно сдержанного, но при этом интересного, то стоит остановить свой выбор на градиентном маникюре. Для его выполнения нужно использовать различные оттенки сиреневого и фиолетового.