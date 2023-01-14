Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями в третий раз

Томительные ожидания малыша в семье топ-модели Крисси Тейген и музыканта, обладателя десяти “Грэмми” Джона Ледженда сменились радостными новостями — в минувшую пятницу у пары родился третий малыш. Об этом взволнованный папа рассказал сам — во время выступления на частном концерте вечером того же дня.

У нас родился малыш сегодня утром. Какой благословенный день! — не мог сдержать эмоций Джон, добавив, что провел бессонную ночку, поскольку во время родов был рядом с женой.

Пол и меня ребенка не уточняются, но, полагаем, это лишь вопрос времени.

Напомним, что Крисси объявила, что ждет третьего ребенка еще в августе прошлого года, опубликовав фотографии в соцсетях серию снимков с округлившимся животиком. То, что она смогла забеременеть самостоятельно, модель называет настоящим чудом. Дочь Луну, которой сейчас 6 лет, и сына Майлза, появился на свет в 2018 году, она с мужем смогли зачать только благодаря процедуре ЭКО. В 2020-м году в семействе ждали еще одного малыша, но случилась трагедия — будучи на 20-й неделе беременности, Крисси потеряла третьего ребенка. О своем горе она сообщила сразу же, опубликовав в социальной сети несколько тяжелых кадров из операционной палаты. Смерть малыша казалась и на здоровья самой Тейген — по ее словам, после выкидыша она больше не могла забеременеть и самостоятельно родить ребенка, однако, чудо все-таки произошло.