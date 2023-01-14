 

Как Жерар Пике отреагировал на песню, которую ему посвятила Шакира

14.01.2023, 11:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

За двое суток новая песня Шакиры Bizarrap, которую она представила на популярном фристайл-шоу BZRP Music Sessions, успела стать настоящим хитом. И не исключено, что в многом благодаря подтексту — композицию певица щедро нашпиговала колкими фразочками, отсылками и едкими сравнениями в адрес Жерара Пике. Имя футболиста, Шакира, конечно, не упоминает напрямую, но разночтения и без того исключены.

Ты променял Rolex на Casio, — поет певица, намекая на нынешнюю девушку Жерара.

Такое футболист, конечно, проигнорировать просто не смог. Накануне Пике принял участие в одной из прямых трансляций Kings League Twicht, своего нового проекта на цифровой платформе. И одной лишь деталью “уделал” свою бывшую — на руке Жарара были те самые часы, которые упоминала в своей песне Шакира.

Королевская лига достигла соглашения с Casio, — шутливым тоном заявил футболист, демонстрируя аксессуар под общих хохот собравшихся. 

Напомним, после того, как Жерар Пике и Шакира объявили о расставании и подписали соглашение об опеке, а также выбрали место жительства их общих детей, к экс-возлюбленным было приковано повышенное внимание. И если с футболистом все более-менее понятно (Пике чуть ли не сразу вышел в свет с новой девушкой, похожей на юную Шакиру), то личная жизнь колумбийской певицы проходит вдали от посторонних глаз.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08.21 / Следственный комитет установил всех участников массовых беспорядков августа 1991-го

15.10.21 / Скандалы: «Не можешь смеяться? Ты разве в «Яблоке»?»

20.12.21 / В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания для правоохранителей за пытки

23.11.21 / В Берлине прошли народные гулянья в честь годовщины выписки Навального из клиники «Шарите»

28.07.21 / Елизавета Боярская поздравила Максима Матвеева с днем рождения и годовщиной свадьбы

23.09.22 / Проблема — не в ней! – Личное мнение

25.09.22 / Мнение: Скакун и Клинок (Mount & Blade II Bannerlord)

12.01.22 / Мнение: Германия угрожает заблокировать Телеграм

03.06.22 / 19 бригад скорой помощи работают на месте пожара в бизнес-центре на западе Москвы

07.10.22 / Wolf Cut — одна из самых модных стрижек 2022 года: 10 идей, которые могут вдохновить на изменения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика