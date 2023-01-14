Как Жерар Пике отреагировал на песню, которую ему посвятила Шакира

За двое суток новая песня Шакиры Bizarrap, которую она представила на популярном фристайл-шоу BZRP Music Sessions, успела стать настоящим хитом. И не исключено, что в многом благодаря подтексту — композицию певица щедро нашпиговала колкими фразочками, отсылками и едкими сравнениями в адрес Жерара Пике. Имя футболиста, Шакира, конечно, не упоминает напрямую, но разночтения и без того исключены.

Ты променял Rolex на Casio, — поет певица, намекая на нынешнюю девушку Жерара.

Такое футболист, конечно, проигнорировать просто не смог. Накануне Пике принял участие в одной из прямых трансляций Kings League Twicht, своего нового проекта на цифровой платформе. И одной лишь деталью “уделал” свою бывшую — на руке Жарара были те самые часы, которые упоминала в своей песне Шакира.

Королевская лига достигла соглашения с Casio, — шутливым тоном заявил футболист, демонстрируя аксессуар под общих хохот собравшихся.

Напомним, после того, как Жерар Пике и Шакира объявили о расставании и подписали соглашение об опеке, а также выбрали место жительства их общих детей, к экс-возлюбленным было приковано повышенное внимание. И если с футболистом все более-менее понятно (Пике чуть ли не сразу вышел в свет с новой девушкой, похожей на юную Шакиру), то личная жизнь колумбийской певицы проходит вдали от посторонних глаз.