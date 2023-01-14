 

СПЧ предложил возродить трудовые лагеря и каторги

14.01.2023, 11:33, Разное
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Совет по правам человека при Президенте РФ выдвинул инициативу по улучшению ситуации с трудовой занятостью в стране.

Для этого необходимо возродить «институты прививания трудовых навыков», заявили в Совете.

В соответствии с Конституцией, у каждого гражданина России есть право на труд. Но, к сожалению, не все знают о своих правах, а порой и пренебрегают ими, подчёркивают авторы инициативы. Параллельно с обеспечением базовых прав человека, можно будет решить проблему с рабочими местами, особенно в отдалённых и северных районах.

В соответствии с проектом, представленным Государственной думе для рассмотрения, необходимо восстановить трудовые лагеря, преимущественно в тех местах, где требуется тяжелый физический труд или имеются опасные условия труда. Преимущественным правом отправиться в такой лагерь будут наделяться лица, совершившие проступки в отношении государственности, имеющие статус иностранного агента или имеющие большие штрафы за оппозиционную деятельность.

Для тех же, кто находится в списках террористов или их пособников, будут предоставлены лучшие условия для исправления – труд в условиях северных регионов, преимущественно на ресурсодобывающих предприятиях и стройках, для этого будут применять давно забытый термин «каторга».

– Ничего плохого в труде нет, и даже слово «каторга» не является страшным, как можно подумать, – говорят в СПЧ. – Труд всегда исправлял человека, заставлял его почуствовать себя нужным обществу, почуствовать свой вклад в строительство великой страны, которая дала ему право и возможность трудиться на благо общества.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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