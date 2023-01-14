Назаров отреагировал на слухи об увольнении из МХТ им. Чехова

Народный артист РФ Дмитрий Назаров заявил, что впервые слышит о своем якобы увольнении из Московского художественного театра им1. А.П. Чехова.

«Как интересно! Я этого ничего не знаю», – приводит слова артиста ФАН со ссылкой на MSK1.RU.

Назаров посоветовал «не читать желтых газет натощак».

Он добавил, что не разговаривал с худруком театра Константином Хабенским.

Ранее СМИ сообщили об увольнении Назарова и его супруги Ольги Васильевой из МХТ имени Чехова за антироссийские высказывания. Утверждалось, что Хабенский, прежде чем принять такое решение, «попытался вразумить» Назарова.

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