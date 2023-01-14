 

В Британии призвали Запад отдать Киеву технику ради победы

14.01.2023, 11:32, Новости дня
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Западные страны вовлечены в российско-украинский конфликта, а для победы над Москвой необходимо передать Украине всю свою технику, сообщил маршал авиации британской армии в отставке и экс-начальник оперативного отдела штаба обороны Великобритании Эдвард Стрингер.

По его словам, даже, если войска Британии не воюют, но они все равно вовлечены в конфликт, сказал Стрингер изданию The Wall Street Journal, передает Ura.ru.

Он призвал Запад резко усилить помощь Украины, отказаться от чрезмерной осторожности в этом вопросе. Стрингер отметил, что Запад только продлевает конфликт, «капельно» поддерживая Украину.

Ранее, СМИ сообщали, что Британия уже 16 января объявит о планах отправить танки Challenger 2 на Украину.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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