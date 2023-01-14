PD – поставками оружия в Европу США реализуют свои корыстные интересы

В то время как военно-промышленный комплекс Америки «открывает праздничное шампанское» из-за огромного количества заказов, Европа пытается проглотить горькую пилюлю и справиться с последствиями. Как пишет People’s Daily, США успешно реализуют свои многочисленные корыстные интересы, провоцируют разногласия между Европой и Россией, углубляют раскол и конфронтацию на европейском материке и усиливают подавление Москвы.



AP

Статистический отчёт Агентства сотрудничества в области безопасности и обороны Министерства обороны США показал, что в 2022 году количество и цена оружия, одобренного Соединёнными Штатами к продаже союзникам по НАТО, повысились почти вдвое по сравнению с 2021 годом. В связи с украинским конфликтом заказы на вооружение от европейских союзников посыпались рекой, в результате чего американские торговцы оружием заработали огромную сумму денег. Однако, как пишет People’s Daily, в то время как военно-промышленный комплекс США «открывает праздничное шампанское», Европа пытается проглотить горькую пилюлю и справиться с последствиями.

Как отмечает автор материала, колоссальные военные расходы ещё больше утяжелили финансовое бремя стран ЕС и нарушили процесс восстановления их экономик. Чтобы удовлетворить обещание, данное Вашингтону, и достичь «жёсткой цели» в 2% ВВП на оборонные расходы в рамках НАТО, многие европейские державы были вынуждены увеличить военные затраты в условиях высокой инфляции и финансовых трудностей. Значительная часть этих средств будет использоваться для закупки американского оружия. Бундестаг Германии одобрил выделение Минобороны €10 миллиардов на закупку истребителей F-35 производства Lockheed Martin. Подобные же дорогостоящие контракты на поставки самолётов также подписали Швейцария, Великобритания и Польша. За 2022 год Госдепартамент США одобрил продажу оружия Эстонии, Норвегии, Финляндии и многим другим европейским странам.

Через НАТО Соединённые Штаты привязали впавшую в тревогу о безопасности Европу к своей «колеснице», нанеся тем самым серьёзный удар по продвижению её стратегической автономии. В последние годы ЕС неоднократно призывал к большей стратегической независимости. После вспышки украинского кризиса США начали укреплять связи с Европой во многих областях, таких как дипломатия, военное дело и снабжение энергоресурсами, из-за чего стремление континента к стратегической независимости было сильно ограничено. Делая ставку на дорогостоящие продажи вооружений государствам ЕС, Вашингтон, с одной стороны, обещает использовать НАТО для защиты коллективной безопасности блока стран и тем самым укрепляет свой контроль над ним; с другой стороны, преувеличивает угрозу так называемых конкурентов, провоцирует разногласия между Европой и Россией, углубляет раскол и конфронтацию на европейском материке и усиливает подавление Москвы. По сути, США хотят реализовать свои многочисленные корыстные интересы, обуздывая Россию, сдерживая Европу и подпитывая свой ВПК.

Как заключает автор материала, Европе стоит осознать, что реальная безопасность исходит из сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры региональной безопасности, а не из лагеря конфронтации, созданного Вашингтоном в собственных интересах. Однако сможет ли регион вернуться на путь «стратегической автономии», принимать чёткие решения и продемонстрировать сплочённость — это вопрос, на который Европа должна ответить себе сама.