 

Петербуржцам крайне опасно передвигаться по улицам из-за неубранного снега и льда – актер Алимпиев

14.01.2023, 11:25, Разное
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Жители Петербурга каждый день рискуют упасть и получить серьезные травмы из-за плохой уборки города. Об этом заявил актер театра «Приют комедианта» Геннадий Алимпиев.

Актер прокомментировал уборку снега в Петербурге в беседе с журналистами. По словам Алимпиева, жителям города крайне опасно передвигаться по улицам из-за сугробов и наледи. Особенно сложным это представляется для пожилых людей.

«Тротуары, конечно, плохо убирают. Скользко, под снегом гололед вылезает. Пожилым людям, конечно, опасно. Вот в БДТ недавно умер пожилой человек, а так бы пожил еще», — говорится в комментарии Алимпиева для прессы.

Команда губернатора Александра Беглова плохо справляется с уборкой снега в Петербурге. Об этом свидетельствуют возросшее количество ДТП и травм у петербуржцев из-за гололеда.

Еще до нового года Беглов заверял в готовности коммунальщиков к последствиям погодных условий. Однако обильные снегопады подтверждают обратное. Некоторые люди не имеют возможности выходить в собственные дворы.


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