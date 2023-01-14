Петербуржцам крайне опасно передвигаться по улицам из-за неубранного снега и льда – актер Алимпиев

Жители Петербурга каждый день рискуют упасть и получить серьезные травмы из-за плохой уборки города. Об этом заявил актер театра «Приют комедианта» Геннадий Алимпиев.

Актер прокомментировал уборку снега в Петербурге в беседе с журналистами. По словам Алимпиева, жителям города крайне опасно передвигаться по улицам из-за сугробов и наледи. Особенно сложным это представляется для пожилых людей.

«Тротуары, конечно, плохо убирают. Скользко, под снегом гололед вылезает. Пожилым людям, конечно, опасно. Вот в БДТ недавно умер пожилой человек, а так бы пожил еще», — говорится в комментарии Алимпиева для прессы.

Команда губернатора Александра Беглова плохо справляется с уборкой снега в Петербурге. Об этом свидетельствуют возросшее количество ДТП и травм у петербуржцев из-за гололеда.

Еще до нового года Беглов заверял в готовности коммунальщиков к последствиям погодных условий. Однако обильные снегопады подтверждают обратное. Некоторые люди не имеют возможности выходить в собственные дворы.