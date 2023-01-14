Власти Курил озвучили причину массовой гибели сардин

Власти озвучили причину массовой гибели сардин иваси, причиной назвали термический шок рыб, сообщила администрация Южно-Курильского района.

По словам заместителя директора государственного заповедника «Курильский» Ирины Неведомской, масштабному выбросу сардин мог предшествовать шторм, информирует «360».

Из-за шторма произошло резкое снижение температуры воды в том районе, где находились массовые скопления иваси.

«В результате у рыб мог произойти термический шок, который впоследствии вызвал гибель», – сообщила она.

Более точные причины будут озвучены специалистами после проведения специальных анализов и экспертиз.

Ранее сообщалось о массовом выбросе на берег тонны мертвых сардин на острове Кунашир в бухте Первухина.

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