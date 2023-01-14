Маникюр “скиттлс” предлагает собственный цвет для каждого ногтя: модные идеи с фото, которые поднимут настроение зимой

Маникюр “скиттлс” предлагает собственный цвет для каждого ногтя. Считается, что он предназначен для весны и лета, когда в моде яркие оттенки. Но это не означает, что вы не можете использовать этот нейл-арт в холодные зимние дни. Он сделает ваш образ более ярким и красочным, а также поднимет настроение, В статье мы приведем несколько модных идей маникюра “скиттлс” для зимы.

Нейтральные тона

Зимой мы носим удобную и теплую одежду. Она сочетается далеко не с любым дизайном ногтей. Но вы не ошибетесь, если выберете нейтральные тона маникюра. Они могут быть как блестящими, так и матовыми.

Вы можете украсить ногти “скиттлс” рельефным рисунком, как на фото ниже. Такой узор сочетается с любой одеждой. Он особенно красиво смотрится на матовом фоне.

Минималистичный дизайн

Если вам нравятся игривые тона, то выбирайте нежные и пастельные оттенки голубого, зеленого, розового м фиолетового. Вы можете украсить ногти тонким минималистичным рисунком в виде белых снежинок. Это один из самых подходящих узоров для зимнего маникюра.

Вы также можете украсить разноцветные ногти черными точками. Этот лаконичный дизайн подходит для любого сезона.

Теплая палитра

В зимние месяцы особенно популярны теплые оттенки лилового, шоколадного, золотисто-коричневого и лилового цвета. Они создают уютную и насыщенную атмосферу. Используйте их для создания маникюра “скиттлс”.

Вы можете нанести теплые оттенки коричневого цвета на каждый ноготь, а на одном пальце создать маникюр с блестками. У вас получится нарядный и праздничный дизайн, который хорошо сочетается с золотыми украшениями.

Яркие оттенки

Добавьте в свой зимний маникюр веселые и яркие оттенки. Если вы придерживаетесь сдержанного образа, то создайте френч с разноцветными кончиками на нюдовом фоне.

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Вы можете использовать разные оттенки одного и того же цвета или создать контрастную палитру маникюра.

Классический цвет для зимы – синий. Вы можете использовать для маникюра разные оттенки лака – от нежно-голубого до сапфирового. Если вы хотите получить торжественный маникюр в синих тонах, то выбирайте покрытие с сияющими частицами или хромовым блеском.

“Глазированный пончик”

Дизайн ногтей “глазированный пончик” стал популярен недавно. Он останется актуальным и в 2023 году.

Этот маникюр сам по себе выглядит шикарно и великолепно. Но он будет смотреться еще более эффектно, если вы объедините ногти “скиттлс” и дизайн “глазированный пончик”.

Используйте теплые оттенки красного, желтого, зеленого и золотистого. Они будут переливаться разными цветами в зависимости от освещения и угла падения лучей.

Ледяной маникюр

Ледяной маникюр гармонично вписывается в зимнюю атмосферу. Для его создания подойдут белые и голубые оттенки.

Чтобы сделать дизайн более нарядным, добавьте немного блеска на ноготь белого цвета. Это напомнит вам о сверкающих снежинках.

Ледяной маникюр универсален. Он сочетается с разными предметами гардероба, а также подходит не только для длинных, но и для коротких ногтей.

Заключение

В 2023 году разноцветный маникюр “скиттлс” будет популярен в любой сезон. Он выглядит креативно и позволяет одновременно использовать несколько ваших любимых оттенков.