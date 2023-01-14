«Люди просто лгали» — из новых публикаций по Twitter видно, как демократы, покрывая Минюст США, намеренно распространяли фейки о России

Из очередной партии внутренних документов Twitter, опубликованных журналистом Мэттом Тайбби, стало известно о том, что звучавшие в 2018 году заявления демократов о российских ботах, якобы распространявших в этой соцсети хештег с призывом опубликовать служебную записку палаты представителей о незаконной слежке Минюста за штабом Трампа, оказались ложью. В интервью Fox News Тайбби отмечает, что «люди просто лгали», причём демократы знали, что это ложь, но продолжали её повторять.

Неважно, что вы думаете об Илоне Маске, его следует поблагодарить за то, что он добывает факты. Именно этим он занимается с тех пор, как стал владельцем Twitter. Он опубликовал кучу информации, которая отвечает на вопросы о том, что реально скрывалось за новостями, которые мы наблюдали последние пять или шесть лет. Сегодня Мэтт Тайбби с платформы Substack, который был из одним из основных журналистов, изучавших эти файлы, сообщил о новой партии документов, проливающих свет на фейк о сговоре с Россией.

В 2018 году ещё при Девине Нуньесе, который тогда возглавлял комитет разведки палаты представителей, этот самый комитет подготовил конфиденциальное служебное письмо, подтверждающее, что Минюст следил за предвыборным штабом Трампа. А это ведь совершенно незаконно. Это перегиб, не имеющий никаких прецедентов в недавней истории.

И вместо того чтобы разобраться с этим как с посягательством на свободы, демократы в палате представителей отмахнулись от Девина Нуньеса, назвав его орудием Путина. Адам Шифф и Дайан Файнстайн заявили, что появившийся в Twitter хештег с призывом к публикации этой служебной записки был, цитирую, «связан с российскими операциями влияния».

Хорошо. Получается: если вы хотите увидеть факты о слежке внутри страны, то вы работаете на Путина. Однако это была ложь. Теперь мы знаем это наверняка. Свежеопубликованные документы доказывают: Twitter и эти демократы знали, что это ложь, но продолжали её повторять. Нам известно об этом благодаря материалу Мэтта Тайбби. Он автор книги Griftopia. Мэтт с нами сейчас на связи.

Мэтт, большое спасибо, что согласились поучаствовать в программе. Не уверен, что я верно всё резюмировал, поэтому предоставлю вам слово. Что нам сейчас известно?

МЭТТ ТАЙББИ, американский журналист: Думаю, нам много известно о том, как появились эти истории о «рашагейте». Люди просто врали. В этом случае, даже когда у Twitter было более или менее однозначное доказательство о том, что русские не были причастны к публикации хештега о служебной записке, даже когда они сообщили об этом СМИ и выборным чиновникам, даже когда они попросили членов сената не делать публичных заявлений, поскольку из-за этого они будут выглядеть, цитирую, «глупо», они всё равно это сделали, несмотря на то что им сообщили правду, которая внутри Twitter, разумеется, была известна, так как они видели необработанные данные.

По-моему, это демонстрация того, как появилась эта история. Политики и СМИ просто отложили в сторону имевшиеся факты и реальное положение дел. В то время была настоящая мания. Тогда как раз был пик истерии по поводу Маккарти и этой истории. И пути назад уже не было.

И вот пять лет спустя мы вовлечены в горячий конфликт с Россией. И мы действительно вовлечены, поскольку американцы на Украине участвуют в конфликте против России. И мне интересно, какая часть усилий была направлена на отвлечение внимания от вещей, которые они не хотели показывать, а какая часть усилий была направлена на то, чтобы довести американцев до неистовства по отношению к России?

МЭТТ ТАЙББИ: Думаю, в то время это, похоже, в большей степени было связано с попыткой отвлечь внимание от новостей о служебной записке, поскольку, вспомните, тогда выходило два типа фейковых новостей. Первый о том, что эту новость распространяли российские боты. И эту историю, кстати говоря, повторяли все крупные новостные организации Америки и некоторых других стран. Например, об этом сообщил канал CBC.

А другая история была о том, что служебная записка Нуньеса — это не просто фейк, совершенно лишённый каких-либо важных откровений, но и основание для его потенциального отстранения от работы в комитете разведки. На сайте moveon.org была посвящённая этому петиция. Разумеется, два года спустя из доклада генерального инспектора мы выяснили, что, по сути, всё в служебной записке Нуньеса было подтверждено. Поэтому думаю, они занимались следующим: они пытались уклониться от неудобной правды, назвав его российским посредником.

А теперь коротенько. Я знаю, что вы кое за чем внимательно следите: сейчас, когда правда вышла наружу, приносят ли новостные организации, которые тогда публиковали ложные домыслы, свои извинения?

МЭТТ ТАЙББИ: Они не только не извинились, но ни одна из новостных организаций, с которыми я связывался с целью получить комментарии по этому конкретному вопросу, мне не ответила. Из этого я могу предположить: они точно знали, что произошло. Они точно понимают, насколько безответственными они были. Опять же это не вопрос о правых или левых взглядах. Это просто факт. Им нужно было задать компании Twitter вопрос о том, что происходит. И думаю, что большинство новостных организаций этого не сделали, а теперь они не хотят этого признавать.

Да. И теперь они устраивают нападки на вас. Мэтт Тайбби, благодарю вас за ваш материал и за то, что вы нам об этом рассказали. Спасибо.

МЭТТ ТАЙББИ: Такер, спасибо, что пригласили.

Дата выхода в эфир 12 января 2023 года.