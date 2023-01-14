В 2022-м количество прибывших беженцев в Германию резко возросло — даже без учёта украинцев

В 2022 году количество заявок на получение убежища в Германии выросло на 27,9%, пишет Das Erste. Причём эта статистика не учитывает беженцев с Украины, которым не нужно было проходить обычную процедуру подачи заявок. На этом фоне правительство ФРГ пересматривает свою миграционную политику, которая до этого была максимально либеральной.

В 2022 году вновь выросло число людей, запросивших убежище в Германии. По данным федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев, в минувшем году было подано примерно 244 тысячи заявок. Кроме того, примерно 1 миллион беженцев прибыл с территории Украины, однако, согласно решениям ЕС, им не нужно было проходить обычную процедуру получения убежища. Несмотря на поддержку со стороны государства, некоторые муниципалитеты уже находятся в состоянии предельной нагрузки.

Бывший праздничный шатёр теперь стал местом проживания: здесь, в гессенском городе Вецлар, в тесном соседстве живут 250 беженцев. Возможности по размещению ограничены, но число претендентов на получение убежища растёт. В 2021 году число заявок на получение убежища составило 190 816. В 2022 году эта цифра возросла на 27,9 процента, составив 244 132. При этом эти данные не учитывают беженцев с Украины.

Из рядов партии ХДС звучит критика: миграционная политика немецкого правительства мягка также и к таким людям, которые не имеют права на убежище и не имеют профессиональной квалификации.

ТОРСТЕН ФРАЙ, депутат от партии ХДС: Факт состоит в том, что все имеют право остаться в Германии, несмотря на то что лишь половина из тех, кто подаёт заявку на убежище, реально имеют на неё право. Правительство ФРГ делает всё, для того чтобы те, кто неправомерно остаётся на немецкой территории, не были отправлены обратно.

Тремя основными странами, из которых прибывают кандидаты на предоставление убежища, являются Сирия (убежище получают 90,3 процента всех кандидатов), Афганистан (83,5 процента) и Турция. Однако, несмотря на то что число кандидатов на убежище из Турции выросло более чем на 200 процентов, одобрение получают лишь 22,5 процента.

В конце прошлого года правительство ФРГ назначило политика от партии «Свободные демократы» специальным представителем по вопросам миграции. В его обязанности входит забота о поиске легальных возможностей въезда для ищущих работу мигрантов, а также депортация тех, кто не имеет права на убежище.

НЭНСИ ФЭЗЕР, министр внутренних дел ФРГ: Это относительно новая практика в рамках миграционной политики. Она очень упорядоченная, очень гуманная. С другой стороны, она служит тому, чтобы договориться с третьими странами о возможности депортаций.

Правящая коалиция предприняла смену парадигмы в миграционной политике. В первый год работы правительства упор делался на гуманность: о депортациях долгое время никто не говорил. Теперь над правительством довлеет необходимость заключить договора со странами происхождения мигрантов: судя по всему, быстрых результатов ждать не стоит.

Дата выхода в эфир 11 января 2023 года.