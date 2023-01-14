 

Монеточка, Noize MC и Максим Покровский сравнили хруст булок в разных парижских пекарнях

14.01.2023, 9:33, Разное
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Российские музыканты в изгнании посетили 25 французских пекарен и сравнили качество корки выпекаемых там бриошей.

По итогам оценки был составлен рейтинг и выявлены наиболее приятные русскому слуху французские булки.

В жюри приняли участие такие знаменитые и популярные музыканты, как Максим Покровский (группа «Ногу свело»), Владимир Котляров (группа «Порнофильмы»), Noize MC и Монеточка. Критериями оценки была громкость хруста в децибелах и его частотная гамма, а также внешний вид булки, толщина корки и стоимость кондитерского изделия.

Представители элиты русского народа пояснили, что они продолжают традиции российской эмиграции рубежа XIX-XX веков. В частности, Котляров посетил пекарню Le Merde в центре Парижа и показал фотографии, где в том же кресле 100 лет назад сидели знаменитые русские поэты Валентин Черешковский, Пётр Пуговский и Степан Поплавович.

– В этих кофейнях под хруст французских булок создавалась вся русская культура XX века. В то время, как в самой России был беспросветный мрак, полный вакуум в литературе, театре и науке. Все эти великие фамилии – Черешковский, Пуговский, Буденич, Поплавович, Картиковский, Виолетта Грамовская – вписаны золотыми буквами в историю мировой культуры в этот период безвременья. Мы идём по их стопам, и нас ждёт такая же великая слава, – уверен Котляров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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