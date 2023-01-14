Объект критической инфраструктуры поврежден после взрывов под Киевом
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В результате взрывов, прогремевших утром субботы, 14 января, в Киевской области на одном из объектов критической инфраструктуры произошло возгорание, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
В своем Telegram-канале он уточнил, что взрывы прогремели около 06.00 по местному времени (07.00 мск). По предварительным данным, пострадавших нет, сказал Кулеба.
О взрывах в Киеве и других городах Украины сообщалось ранее в субботу.
Между тем украинское издание «Страна» информирует о взрывах в Харькове. Остановилась работа метро, в части города пропал свет.
Кроме того, взрывы слышны также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Согласно данным на официальном украинском сайте для оповещения населения, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях.
В понедельник взрывы прогремели в Харьковской области.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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