 

Объект критической инфраструктуры поврежден после взрывов под Киевом

14.01.2023, 9:20, Новости дня
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В результате взрывов, прогремевших утром субботы, 14 января, в Киевской области на одном из объектов критической инфраструктуры произошло возгорание, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

В своем Telegram-канале он уточнил, что взрывы прогремели около 06.00 по местному времени (07.00 мск). По предварительным данным, пострадавших нет, сказал Кулеба.

О взрывах в Киеве и других городах Украины сообщалось ранее в субботу.

Между тем украинское издание «Страна» информирует о взрывах в Харькове. Остановилась работа метро, в части города пропал свет.

Кроме того, взрывы слышны также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Согласно данным на официальном украинском сайте для оповещения населения, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях.

В понедельник взрывы прогремели в Харьковской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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