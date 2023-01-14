Кремлевское мнение: Украина утомила Израиль неудобными просьбами

Украинский посол в Тель-Авиве Евгений Корнийчук выдал сенсацию: достигнута договоренность о передаче Киеву израильских технологий оповещения о приближении беспилотников. Новые власти Израиля пока не подтвердили слова посла. Зато можно утверждать однозначно, что их отношения с Киевом уже не заладились, а превращать Москву в своего врага еврейскому государству сейчас особенно невыгодно.

Посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корнийчук в пятницу выступил с утверждением о том, что достигнута договоренность о передаче Киеву связанных с ПВО наработок. «Продолжается работа по передаче израильских технологий, связанных с разумным оповещением о ракетах и дронах. То есть эта технология официально передается израильской стороной. И я думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью», – цитирует Корнийчука «Укринформ».

«Не обо всем можно говорить публично, но определенные подвижки уже идут в позитивном направлении. Надеюсь, эти подвижки будут более масштабными, поскольку мы подчеркиваем, что гуманитарная помощь – это очень важно, но бинтами и антибиотиками мы войну не выиграем», – подчеркнул Корнийчук.

Как напоминает РИА «Новости», в октябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с Яиром Лапидом, тогдашним премьер-министром Израиля, о предоставлении военной помощи, в частности систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Пресса ближневосточных стран и раньше намекала на то, что Тель-Авив все же ведет военно-техническое сотрудничество с Киевом, хотя официально это отрицает. Буквально накануне заявления Корнийчука сайт телеканала «Аль Джазира» писал: «Согласно некоторым сообщениям, Израиль, возможно, помогает Украине в ноу-хау о том, как с помощью электронных средств перехватывать иранские беспилотники».

Бывший консультант премьера Биньямина Нетаньяху, израильский политолог Бенни Брискин сомневается в том, что новое правительство, сформированное лишь пару недель назад, успело пообещать Украине передачу «технологий, связанных с разумным оповещением о ракетах и дронах».

«Мне неизвестна секретная часть нашей внешней политики, но официальная установка остается прежней: мы готовы помогать Украине гуманитарно, потому что там гибнут люди, есть разрушения и так далее. Гуманитарная поддержка не только сохранится, но и, возможно, даже усилится.

Однако новое правительство еще не вошло в курс дела, еще не закончился послевыборный «балаган», поэтому уж точно не могло быть принято никаких серьезных решений.

Насколько я знаю, за последние дни каких-то сдвигов в украинской политике не произошло. Да и не могло быть. Так что не знаю, на чем основана эта информация», – сказал Брискин газете ВЗГЛЯД.

То ли по совпадению, то ли нарочно Корнейчук выступил в пятницу в середине дня, в канун шабата. И пока власти еврейского государства не успели ни подтвердить, ни опровергнуть утверждение посла о достижении «договоренности». При этом известно, что украинский посол уже не раз попадался на том, что в заявлениях выдавал желаемое за действительное.

Атмосфера, которая сложилась в отношениях Израиля и Украины, тоже не способствовала заключению столь важной сделки. Накануне своего выступления, в четверг вечером в интервью израильскому изданию i24news тот же Корнийчук посетовал, что телефонный разговор между главами МИД Украины и Израиля опять отменен, точнее – «отложен из-за технических проблем». В самом израильском издании в эту версию не поверили, предположив, что переговоры сорвались по решению украинской стороны. Поводов для этого было много, отмечает ТАСС: новый министр иностранных дел Эли Коэн пообщался с российским коллегой Сергеем Лавровым раньше, чем с Кулебой.

Кроме того, Коэн предупредил, что «Израиль будет меньше говорить о войне», а главное: еврейское государство публично и не раз отказывалось прислать Украине военную помощь.

Израиль будет и дальше сопротивляться призывам предоставить Киеву такую помощь, написала в среду газета Politico, напоминая, что Запад призывал еврейское государство отдать систему ПРО «Железный купол». Новое правительство Израиля предпочтет и дальше идти по натянутому канату, чтобы не портить отношения ни с Россией, ни с США, предрекала газета. Эксперты говорят, что «такой тонкий танец сводится к одному слову: Сирия».

И прежнее израильское правительство старалось не гнать лошадей в сфере военной помощи Киеву, и уж тем более, не будет гнать их команда Биньямина Нетаньяху. В этом убежден главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. «Нетаньяху не хочет разрушать свои чрезвычайно особенные отношения с Путиным, поэтому израильскому МИДу совершенно не с руки бежать впереди паровоза, демонстрируя солидарность с Украиной», – говорит он.

В Тель-Авиве хотят сохранить карт-бланш на воздушные удары по Сирии. Там опасаются, что российские военные, размещенные в Сирии, начнут мешать израильской авиации бомбить базы проиранских сил в этой арабской республике, напоминает Лукьянов.

«Но это самый простой фактор. А вот главное, что беспокоит Тель-Авив, что составляет его новую головную боль, – то, что Москва и Тегеран сблизились, как никогда прежде, причем, они тесно сотрудничают и в военно-техническом отношении. Израильских политиков смущает и то, что Иран поставляет в Россию, но еще больше – то, что Россия может в обмен поставить Ирану. Эта опасность для Нетаньяху намного важнее. Соответственно, Израиль не хотел бы создавать ситуацию, в которой ему придется выслушивать упреки Москвы за поставки оружия Украине. Он хотел бы сохранять возможность влияния на Россию в плане ее иранской политики», – отметил эксперт газете ВЗГЛЯД.

Новый кабмин намерен провести ревизию внешнеполитических отношений, голос страны будет слышен во всем мире, сообщил в начале января глава правительства Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что народ Израиля не собирается «склонять головы перед диктатом мирового сообщества». Страна намерена «гордо защищать свои интересы».

В этой связи «Аль-Джазира» приводит мнение о том, что солидарность Израиля и РФ опирается еще на один фактор – общее неприятие политики международных санкций. По мнению авторов телеканала, в команде Нетаньяху «могут опасаться прецедента», имея в виду глобальное международное движение, которое обвиняет Израиль в оккупации соседней Палестины и требует санкций против еврейского государства. Создается впечатление, что новый израильский кабмин пытается послать Кремлю «позитивные сигналы», пишут они.

Напомним, в конце декабря президент Владимир Путин был одним из первых мировых лидеров, позвонивших Биньямину Нетаньяху с поздравлениями, – сразу после того, как в Израиле было сформировано новое правительство. Зато диалог Нетаньяху с президентом Украины Владимиром Зеленскоим сразу не задался, признавался ранее все тот же Корнийчук. По его словам, им так и не удалось найти понимания из-за недостаточной заинтересованности израильского премьера в проблемах и предложениях Украины.

В пятницу вечером стало известно, что власти Израиля прекращают выплаты ежемесячных пособий украинским беженцам.

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