Власти США в 2022 году получили 510 отчетов об НЛО – это в три раза больше, чем в предыдущем году

Согласно докладу, опубликованному 12 января 2023 года, власти США в ушедшем году получили для анализа 510 сообщений об НЛО, что в три раза превышает число рассмотренных ими отчетов по НЛО за 2021 год.

Указывается, что хотя многие из этих объектов в ходе проверки оказались беспилотниками или воздушными шарами, сотни так и остались необъяснимыми.

Отчет был опубликован Директором национальной разведки (DNI). В нем указано, что с июня 2021 года к ним поступило 247 отчета о “неопознанных аномальных явлений” (UAP), а с начала года у них на рассмотрении находилось 144 наблюдения о подозрительных воздушных объектах.

Потом они обнаружили еще 119 сообщений, которые были “похоронены” в старых записях за последние 17 лет, в результате чего в общей сложности у них оказалось 510 сообщений.

Примечательно, что большинство из этих отчетов были отправлены им от пилотов ВМС и ВВС США, то есть от военных.

Из 510 увиденных ими загадочных объектов около 200 имели “ничем не примечательные” объяснения: это были воздушные шары, беспилотники или так называемый “воздушный беспорядок”, который включает в себя стаи птиц, погодные явления и переносимые по воздуху пластиковые пакеты.

Но оставшиеся около 300 так и не были логически объяснены, как указано в открытой версии доклада DNI, представленного Конгрессу.

Сейчас эти отчеты находятся в центре внимания Пентагона и спецслужб США и НАСА из-за опасений, что это не инопланетные космические корабли, а “неизвестные шпионские возможности конкурирующих стран”.

“UAP продолжают представлять угрозу безопасности полетов и представляют возможную угрозу для сбора информации противником. Некоторые из этих нехарактерных БПЛА, по-видимому, продемонстрировали необычные летные характеристики или эксплуатационные возможности и требуют дальнейшего анализа”, – говорится в докладе.

В докладе говорится, что многие из этих все еще необъяснимых сообщений могут быть вызваны погодными явлениями, неисправными датчиками или ошибочным анализом людей.

“Во многих отчетах не хватает достаточно подробных данных, чтобы с высокой степенью достоверности можно было приписать их к UAP”.

Доклад был опубликован после многолетнего давления со стороны Конгресса на военное и разведывательное сообщество с целью заставить их серьезно отнестись к тому, что раньше называлось НЛО или неопознанными летающими объектами.

Американские военные обеспокоены тем, что некоторые из БПЛА, замеченных военными пилотами в прошлом, могут представлять собой технологии стратегических конкурентов, неизвестные американским ученым.

Ранее Пентагон называл их неопознанными воздушными явлениями (unidentified aerial phenomena), но теперь изменил его на неопознанные аномальные явления (unidentified anomalous phenomena), включающие воздушные, космические и морские области. Впрочем, англоязычная аббревиатура феномена осталась прежней – UAP, потому что и то и другое объяснение начинается с одинаковых букв.

“Мы серьезно относимся к сообщениям о вторжениях в наше обозначенное пространство, наземное, морское или воздушное пространство и изучаем каждое из них”, – заявил представитель Пентагона Пэт Райдер в своем послании.