В ООН назвали подтвержденные данные по числу жертв среди мирных жителей в Украине

Практически все зимние праздники украинцы провели в бомбоубежищах и подвалах, скрываясь от российских обстрелов. Даже в православное Рождество, когда Москва объявила об одностороннем прекращении огня, обстрелы продолжались – шестого января при нападении на пожарную станцию погиб местный спасатель в Херсоне. Об этом сообщила замгенсека ООН Розмари Дикарло, выступая в пятницу на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации в Украине.

Только в Бахмуте, по ее словам, с начала декабря в результате активизации боевых действий погибли 22 мирных жителя и еще 72 – получили ранения. Российские обстрелы в Херсоне 24 декабря привели к гибели 10 человек и ранению 68-и. Утром 29 декабря Россия атаковала Днепр, Херсон, Кировоград и Киев. Под огнем оказались также Харьков, Одесса, Львов и Житомир.

Новый год под звуки сирен

«Новый год практически вся Украина встречала под звуки сигналов противовоздушной тревоги», – сообщила Розмари Дикарло. Особенно ожесточенные бои развернулись в районе Бахмута и Соледара, где обстрелы и уличные перестрелки представляют особую опасность для оставшегося в этих городах мирного населения.

В целом с начала полномасштабного военного вторжения России, согласно проверенным ООН данным, пострадали 18 096 мирных жителей Украины, включая 6 952 убитых и 11 144 раненых. Реальные цифры значительно выше, подчеркнула Дикарло.

С начала вторжения 7,9 млн украинцев перебрались в Европу, еще 5,91 млн человек обрели убежище внутри страны. Систематические нападения на объекты гражданской инфраструктуры усугубляют ситуацию, заставляя все больше людей покидать обжитые места.

Оценка ущерба

«После обращения Украины к Генеральному секретарю Программа развития ООН в сотрудничестве со Всемирным банком начала проводить оценку нанесенного Украине ущерба по каждому сектору», – заявила заместитель Генсека. Оценка повреждений энергосистемы и объема работ по ее восстановлению завершена на 90 процентов.

По данным на четвертое января, было совершено 745 нападений на медицинские учреждения в Украине – это самый высокий показатель в мире. На востоке и юге страны 15 процентов всех медучреждений не могут функционировать частично или полностью. В Донецкой, Запорожской, Николаевской и Харьковской областях этот показатель достигает 50 процентов.

Долгосрочные последствия

Розмари Дикарло напомнила о том, что война самым негативным образом сказалась на психическом здоровье населения, а также будет иметь долгосрочные последствия для детей и молодежи. По оценкам, в результате вторжения России в той или иной степени пострадали около 5,7 млн школьников, 3,6 млн из них были лишены возможности ходить в школу.

В последние месяцы, как сообщила Дикарло, гуманитарные организации продолжали оказывать помощь жителям Украины, в том числе в районах Харьковской и Херсонской областей, куда ранее у них не было доступа. С 24 февраля прошлого года поддержку получили около 14 млн человек, включая почти миллион жителей неподконтрольных правительству Украины территорий. В разные регионы страны были доставлены сотни генераторов, что должно способствовать преодолению энергетического кризиса, связанного с нападениями на объекты инфраструктуры.

Как отметила Дикарло, в некоторые районы, особенно восточные, находящиеся под контролем России, доставка помощи ограничена. В соответствии с международным правом, напомнила представительница ООН, стороны обязаны обеспечить гуманитарный доступ к нуждающимся в помощи.

Нарушения прав человека

В Управлении ООН по правам человека задокументировали более 90 случаев связанного с конфликтом сексуального насилия. В большинстве инцидентов речь идет о пытках и жестоком обращении в местах заключения, в основном это касается мужчин.

Кроме того, задокументированы случаи изнасилования женщин и девочек, в том числе группового, на территориях, которые находились под контролем России. «Очень важно, чтобы все нарушители были привлечены к ответственности», – подчеркнула Розмари Дикарло.

В этом контексте она сообщила, что офис Прокурора Международного уголовного суда осуществляет деятельность в Украине на постоянной основе с мая 2022 года. «Как ранее сообщил Прокурор во время брифинга в Совете Безопасности, сообщения о нападениях на гражданские объекты и незаконная отправка и депортация гражданских лиц, включая детей, из Украины в Россию составляют приоритетные направления расследования», – напомнила заместитель Генсека ООН.

«Позитивные новости»

В ООН приветствуют контакты между сторонами, связанные с обменом военнопленных. В воскресенье были выпущены по 50 военнопленных с каждой стороны. «Нас также воодушевила состоявшаяся 11 января в Турции встреча между омбудсменами России и Украины, посвященная этой же теме», – добавила Дикрало.

Она также отметила успешную реализацию Черноморской инициативы по зерну, которая, по словам замгенсека, способствует снижению цен на продовольствие. К настоящему моменту в рамках этой программы вывезено 17 тонн продовольствия, которое было доставлено затем в 43 страны. Примерно 20 процентов получателей квалифицируются Всемирным банком как страны с низким или средним уровнем дохода.

Организация Объединенных Наций, как сообщила докладчица, также прилагает усилия, чтобы ликвидировать остающиеся препятствия на пути российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. «Это – ключевое условие для предотвращения роста цен, и мы призываем все заинтересованные стороны работать в этом направлении», – добавила Дикарло.

Все войны заканчиваются…

Розмари Дикарло напомнила слова Генерального секретаря, который неоднократно заявлял о том, что вторжение России в Украину является нарушение Устава ООН и международного права. Война привела к катастрофическим последствиям, но даже они могут померкнуть на фоне того, что сулит миру затяжной конфликт. Пока конца этой войне не видно, отметила представительница ООН.

«На сегодня господствует логика войны, оставляя очень небольшое пространство – если оно вообще существует – для диалога, – подчеркнула она. – Но все войны когда-либо заканчиваются. Закончится и эта. Украина, Россия и весь мир не могут осилить ее продолжение».

Розмари Дикарло заявила о том, что Генсек ООН готов оказать сторонам поддержку, чтобы завершить «этот бессмысленный, ничем не оправданный конфликт» на основе Устава ООН и международного права.