Природные катаклизмы в 2022 году нанесли США рекордный ущерб — но прогнозы на будущее ещё более удручающие

Как показывает статистика, в 2022 году американской администрации пришлось выделить рекордные суммы на борьбу с последствиями различных климатических и природных катаклизмов. Между тем эксперты предупреждают, что в будущем на фоне масштабных изменений климата расходы, связанные с различными стихийными бедствиями, могут лишь возрасти, передаёт CBS News.

В то время как Калифорния продолжает бороться с наводнениями, Национальное управление океанических и атмосферных исследований опубликовало свои подсчёты относительно того, сколько стоила американцам прошлогодняя суровая погода. Эррол Барнетт рассмотрит это подробнее.

ЭРРОЛ БАРНЕТТ, корреспондент CBS News: Приветствую, Джон! Вот ключевая цифра: более чем 165 миллиардов долларов — именно в такую сумму нашей стране обошлись прошлогодние погодные и климатические катаклизмы. Что ставит 2022 год на третье место по суммарной величине ущерба за все 42 года наблюдений, которые осуществляет Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Такие высокие затраты связаны с отдельными особенно разрушительными природными бедствиями: мы пережили ураган «Иэн», убытки после которого составили почти 113 миллиардов долларов — больше, чем от любого другого урагана, не считая «Катрины» и «Харви», если оценивать расходы. Кроме того, от засухи на западе США пострадали самые различные отрасли в этом регионе, что привело к ущербу в более чем 22 миллиарда долларов, сделав её вторым самым дорогостоящим катаклизмом 2022 года.

В общей сложности, по всей стране за год произошло около 18 погодных и климатических бедствий, ущерб от каждого из которых превысил миллиард долларов. И вероятнее всего, какой-то из этих катаклизмов произошёл неподалёку от места, где вы живёте, вне зависимости от характера этих бедствий: в целом у нас произошло шесть сильных штормов, три мощных града, четыре тропических циклона, два торнадо, как вы можете увидеть на этом графике, а также засуха, наводнение, зимняя буря и лесные пожары.

Ещё одна крайне неприятная вещь заключается в том, что эти явления становятся всё более частыми и обходятся всё дороже. Я перейду к следующему графику: за период с 1980-го по 2015 год, как пишет NOAA, погодные катаклизмы обошлись США в общей сложности примерно в 1,4 триллиона долларов. Но при этом лишь за последние семь лет уже произошло 122 отдельных природных бедствия, ущерб от каждого из которых достигал миллиарда долларов — то есть в сумме они уже стоили США более одного триллиона долларов, как здесь, с заглавной буквы Т.

И по мере того, как климатические изменения продолжат ухудшаться, ожидаемые глобальные убытки из-за экстремальных погодных явлений будут расти. Согласно данным исследования, проведённого Кембриджским университетом, к 2040 году эти расходы вырастут как минимум на 20 процентов. Джон?

С нами был Эррол Барнетт, спасибо!

Дата выхода в эфир 12 января 2023 года.