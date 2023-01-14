Последствия предвзятого подхода — темнокожие американцы получают меньше обезболивающих от рака

Новое исследование показало, что пожилым темнокожим гражданам США, страдающим от рака, выписывали опиодные препараты гораздо реже, чем их белым сверстникам. Более того, им назначали обезболивающие лекарства в меньших дозах. Отчасти подобная практика объясняется предубеждённостью поставщиков медицинских услуг к людям африканского и латиноамериканского происхождения, считает врач скорой помощи и эксперт ABC News Дэриен Саттон.

Новое исследование, опубликованное в Boston Globe, привлекает внимание к неравенству при назначении обезболивающих, с которыми сталкиваются пожилые темнокожие пациенты с терминальной стадией рака по сравнению с белыми пациентами. Анализ, проведённый Онкологическим центром Дана-Фарбер, показал, что пациенты старше 65 лет, имеющие африканские и латиноамериканские корни, получали меньше опиоидов для уменьшения боли ближе к концу своей жизни.

К нам присоединяется врач скорой помощи и медицинский обозреватель ABC News доктор Дэриен Саттон, с которым мы подробнее обсудим эту новость. Доктор Саттон, спасибо за участие в нашей программе. Что вы думаете об этих данных?

ДЭРИЕН САТТОН, врач скорой помощи: Доброе утро, Диана. В этом исследовании рассматривались более 300 000 заказов на опиоиды, как вы сказали, для темнокожих и белых пациентов — всех пациентов, которые лечились более 20 лет. В результате обнаружилось, что темнокожие и латиноамериканские пациенты на три-четыре процента реже получали рецепты на препараты по сравнению с их белыми сверстниками.

Это число кажется относительно небольшим в контексте, поскольку только примерно 30 процентов пациентов в целом или когда-либо выписывались опиоиды. Гораздо большее беспокойство, Диана, вызывает то, что темнокожим пациентам, которым прописывали обезболивающие, как правило, вдобавок назначали меньшие дозы, чем белым пациентам.

Кроме того, согласно этому новому исследованию, темнокожие пациенты с раком чаще, чем любая другая группа, сдают анализ мочи, прежде чем им назначают опиоиды. В чём причина?

ДЭРИЕН САТТОН: Что ж, тест на наркотики ранее рекомендовался, чтобы помочь уменьшить зависимость людей от назначения опиоидов. Но никогда не выпускались какие-либо конкретные руководства, и, к сожалению, из-за их отсутствия поставщики медицинских услуг относятся к пациентам предвзято. И, как вы упомянули, темнокожих пациентов, особенно мужчин, чаще всего проверяли на наркотики, и им реже всего выписывали лекарства.

В этом исследовании рассматривались данные за период с 2007-го по 2019 год. Улучшилась ли ситуация с тех пор, и что, по вашему мнению, можно сделать, чтобы решить эту проблему?

ДЭРИЕН САТТОН: Трудно сказать. К сожалению, особых изменений не произошло, и нам ещё предстоит увидеть данные за последнее время. Мы знаем, что во время пандемии COVID темнокожие пациенты заражались в два-три раза чаще, и риск их госпитализации и смерти был значительно выше.

Необходимо понять, что оценка боли по своей сути является объективной. А в её основе не только прошлые знания поставщика (медицинских услуг. — ИноТВ), но и прошлые влияния, прошлый опыт и культурные эффекты мира, в котором глубоко укоренился системный и структурный расизм.

Поэтому первое и самое главное — определить проблему, а затем измерить её. Нельзя изменить то, что не измеряется, и поэтому нужно больше данных и больше исследований. Также необходимо просвещать о скрытой предвзятости, обучать в школах разнообразию и, наконец, давать конкретные руководства, которые мы обсуждали, по тестам на наркотики, чтобы помочь устранить это индивидуальное предубеждение, которому подвергаются пациенты.

Хорошо. Доктор Дэриен Саттон, как всегда, были рады вас видеть. Спасибо.

Дата публикации 12 января 2023 года.