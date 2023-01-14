Восстановление памяти после коронавируса: 5 простых упражнений
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После пандемии
коронавируса человечество до сих пор анализирует последствия заболевания. Так,
многие жалуются на ухудшение памяти и снижение умственных способностей. Пятый канал поделился практическими советами, как восстановить нейронные связи после
перенесенного коронавируса.
5 простых упражнений
для восстановления памяти:
Метод “Цепочка”.
Человек должен визуализировать простой набор слов. Затем, также визуализировать
мини-историю. Заключительный этап — озвучить получившуюся историю в деталях.
Важное условие: глаза должны быть открыты.
Метод “Ассоциации”.
Суть упражнения заключается в запоминании последовательности цветов через
мини-историю. Составляется по аналогии с историей про цвета радуги: Каждый охотник
желает знать, где сидит фазан.
Метод сюрреалистов.
Идея метода: найти схожее в разном. Например, разобраться, что общего между
дорогой и свечой, или шапкой и домом.
Мнемокомната
Цицерона. Человеку необходимо выбрать историю, а затем привязать ее к каждому
предмету в комнате. Так, проходя мимо каких-то предметов мебели или мелочей
нужно восстанавливать историю. Очень помогает при подготовке к экзамену или
публичному выступлению.
Метод Фибоначчи. Периодически
нужно просчитывать последовательность чисел, где каждое последующее будет
суммой предыдущего.
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