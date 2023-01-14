Восстановление памяти после коронавируса: 5 простых упражнений

После пандемии

коронавируса человечество до сих пор анализирует последствия заболевания. Так,

многие жалуются на ухудшение памяти и снижение умственных способностей. Пятый канал поделился практическими советами, как восстановить нейронные связи после

перенесенного коронавируса.

5 простых упражнений

для восстановления памяти:

Метод “Цепочка”.

Человек должен визуализировать простой набор слов. Затем, также визуализировать

мини-историю. Заключительный этап — озвучить получившуюся историю в деталях.

Важное условие: глаза должны быть открыты.

Метод “Ассоциации”.

Суть упражнения заключается в запоминании последовательности цветов через

мини-историю. Составляется по аналогии с историей про цвета радуги: Каждый охотник

желает знать, где сидит фазан.

Метод сюрреалистов.

Идея метода: найти схожее в разном. Например, разобраться, что общего между

дорогой и свечой, или шапкой и домом.

Мнемокомната

Цицерона. Человеку необходимо выбрать историю, а затем привязать ее к каждому

предмету в комнате. Так, проходя мимо каких-то предметов мебели или мелочей

нужно восстанавливать историю. Очень помогает при подготовке к экзамену или

публичному выступлению.

Метод Фибоначчи. Периодически

нужно просчитывать последовательность чисел, где каждое последующее будет

суммой предыдущего.