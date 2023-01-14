ДНР объяснила поставки Киеву Вашингтоном снарядов Excalibur и систем RAAMS страхом перед российскими танками

Решение США передать Украине управляемые снаряды Excalibur и минные системы RAAMS свидетельствуют о том, что на Западе опасаются российских танковых атак, заявили в Народной милиции ДНР.

В ДНР заявили, что западные союзники Украины «очень боятся наших бронетанковых частей», которые работают все эффективнее «по мере насыщения боевых порядков новыми современными моделями танков и получения боевого опыта», передает ТАСС.

В результате Киев получает «современные системы вооружения», то, что «ранее относилось к сфере высоких технологий, высокоточным управляемым боеприпасам». Получаемые Украиной вооружения «есть не во всех бригадах в Штатах, Британии или где-то еще», это «очень хороший уровень», говорится в сообщении.

«Лучшего у них сейчас нет. Возможности бронетанковых сил с нашей стороны настолько пугают военных стратегов западной коалиции, что начинаются поставки всего, что возможно, чтобы хоть как-то противостоять нашим возрастающим возможностям», – заявили в Народной милиции.

Напомним, США объявили о новом пакете американской военной помощи Украине на 3 млрд долларов, в него входят в том числе 500 высокоточных управляемых снарядов M982 Excalibur с GPS-управлением и 1,2 тыс. 155-миллиметровых снарядов дистанционных противотанковых минных систем (RAAMS).

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