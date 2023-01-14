 

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области

14.01.2023, 7:55, Новости дня
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В Киеве, а также еще в нескольких городах Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

По данным СМИ, в Киеве взрыв произошел на левом берегу Днепра. При этом воздушная тревога не объявлялась. Кроме того, взрывы слышны в Буче (Киевская область), Очакове (Николаевская область) и подконтрольной украинским войскам части Запорожской области, передает РИА «Новости».

В конце декабря сообщалось, что российские войска несколько изменили тактику нанесения ракетных ударов и стали чаще выбирать в качестве целей не только объекты электроэнергетики, но и сохранившиеся системы противовоздушной обороны Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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