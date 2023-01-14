El Universal сообщила об устроенном феминистками погроме в метрополитене в центре столицы Мексики

Феминистки устроили погром на станции метрополитена в центре столицы Мексики, таким образом они попытались заставить власти не привлекать Нацгвардию к охране метро, сообщают СМИ.

Глава правительства Мехико Клаудия на днях объявила о решении задействовать примерно 6 тыс. бойцов Нацгвардии для охраны метро. Власти города заявили, что это связано с происшествиями, которые не считаются нормальными. В частности 7 января столкнулись два состава, один человек погиб, более 100 пострадали, передает ТАСС со ссылкой на El Universal.

Протестуя против решения властей, феминистки в масках и темной одежде устроили погром на станции Bellas Artes. Вооружившись молотками, они разбили стекла в кассах, также были повреждены турникеты и считывающие устройства. У работавших в кассах женщин случился нервный срыв. Сообщается, что противодействия со стороны полиции феминистки не встретили.

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