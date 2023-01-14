Der Spiegel – катастрофа на рынке жилья — Германии не хватает 700 тысяч квартир

Если правительство не вмешается в ситуацию, Германию ждёт «невообразимая катастрофа» на рынке жилья, предостерегает Немецкая ассоциация квартиросъёмщиков. Как пишет журнал Der Spiegel, к концу 2022 года в стране уже не хватало примерно 700 тыс. квартир. При этом за год в Германии строится в два раза меньше указанного количества жилых помещений, а стоимость аренды уже сейчас крайне высока.



AP

Немецкая ассоциация квартиросъёмщиков предупреждает о масштабном дефиците на рынке жилья в Германии, пишет немецкий журнал Der Spiegel. «Тревожные сигналы о нехватке жилья уже давно не звучали так громко, как сейчас», — заявил президент Ассоциации квартиросъёмщиков Лукас Зибенкоттен в интервью медиагруппы Funke. Ситуация на рынке жилья становится, по его словам, «всё более драматичной».

Теперь правительство в Берлине и земельные правительства должны переломить ситуацию — «или нас ждёт невообразимая катастрофа на рынке жилья», подчеркнул Зибенкоттен. Он ожидает, что 2023 год будет «очень тяжёлым для арендаторов».

Согласно недавнему исследованию, на которое ссылаются газеты группы Funke, дефицит жилья в Германии сейчас выше, чем когда-либо за последние 30 лет. По данным исследования, проведённого ганноверским институтом Pestel и шлезвиг-гольштейнским институтом Arge, дефицит жилья по всей стране к концу 2022 года должен был составить около 700 тыс. квартир. Это «более чем в два раза превышает годовой объём производства квартир», предостерегают специалисты.

По данным исследования, на рынок жилья, ситуация на котором и до этого была напряжённой, в прошлом году оказал давление, прежде всего, большой приток населения в связи с проведением российской военной спецоперации на Украине. Однако увеличение инвестиционных расходов и связанный с этим спад строительной деятельности также оказали негативное влияние на рынок жилья.

Строительный профсоюз IG BAU видит противоречие между проблемами на рынке жилья и планом федерального правительства значительно увеличить число квалифицированных работников, иммигрирующих из-за рубежа. «Жильё и работа — они должны быть вместе, — отметил заместитель лидера профсоюза Харальд Шаум в интервью немецким СМИ. — Никто не приедет, если не сможет здесь жить или сможет сделать это только при чудовищно высокой арендной плате».

В четверг Ассоциация квартиросъёмщиков, строительный профсоюз IG Bau и благотворительная организация Римско-католической церкви Caritas проведут в Берлине пресс-конференцию на тему «Жильё в условиях кризиса», пишет немецкий журнал Der Spiegel.