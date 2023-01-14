BFM TV – Норвегия увеличит производство артиллерийских боеприпасов

Власти Норвегии планируют нарастить производство боеприпасов благодаря крупному заказу у норвежской компании Nammo, пишет BFM TV. В Минобороны страны объяснили, что наращивание вооружения необходимо не только для пополнения собственных запасов, но и для помощи Украине.



AP

Норвегия собирается пополнить запасы боеприпасов и закажет артиллерийских снарядов на 2,6 миллиардов крон (243 миллионов евро), пишет BFM TV. Норвежская компания Nammo заключила с Министерством обороны страны «крупнейший контракт» за всё время своего существования, что позволит нарастить её производственные мощности.

Как рассказывает французский телеканал, в пятницу во время пресс-конференции глава военного ведомства Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что украинский конфликт привёл к «новой геополитической ситуации» и повышению уровня опасности. В результате возникла «необходимость в наращивании вооружения, в том числе боеприпасов»: как объяснил министр, «Норвегия и другие страны должны пополнить собственные запасы», к тому же «вооружение крайне необходимо Украине».

В статье отмечается, что в заказ входит необозначенное число новых артиллерийских снарядов большой дальности (до 40 км), которые разрабатывает Nammo. «Это даёт нам возможность увеличить наши производственные мощности и повысить узнаваемость, чтобы делать заказы у поставщиков для гарантии будущих поставок», — подчёркивает директор компании Мортен Брандтсег.

В заключение BFM TV напоминает, что Норвегия поставляла Украине различное вооружение, в том числе артиллерийские орудия и боеприпасы. Она входит в НАТО, а на Крайнем Севере граничит с Россией.