 

BFM TV – Норвегия увеличит производство артиллерийских боеприпасов

14.01.2023, 7:20, Разное
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Власти Норвегии планируют нарастить производство боеприпасов благодаря крупному заказу у норвежской компании Nammo, пишет BFM TV. В Минобороны страны объяснили, что наращивание вооружения необходимо не только для пополнения собственных запасов, но и для помощи Украине.


AP

Норвегия собирается пополнить запасы боеприпасов и закажет артиллерийских снарядов на 2,6 миллиардов крон (243 миллионов евро), пишет BFM TV. Норвежская компания Nammo заключила с Министерством обороны страны «крупнейший контракт» за всё время своего существования, что позволит нарастить её производственные мощности.

Как рассказывает французский телеканал, в пятницу во время пресс-конференции глава военного ведомства Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что украинский конфликт привёл к «новой геополитической ситуации» и повышению уровня опасности. В результате возникла «необходимость в наращивании вооружения, в том числе боеприпасов»: как объяснил министр, «Норвегия и другие страны должны пополнить собственные запасы», к тому же «вооружение крайне необходимо Украине».

В статье отмечается, что в заказ входит необозначенное число новых артиллерийских снарядов большой дальности (до 40 км), которые разрабатывает Nammo. «Это даёт нам возможность увеличить наши производственные мощности и повысить узнаваемость, чтобы делать заказы у поставщиков для гарантии будущих поставок», — подчёркивает директор компании Мортен Брандтсег.

В заключение BFM TV напоминает, что Норвегия поставляла Украине различное вооружение, в том числе артиллерийские орудия и боеприпасы. Она входит в НАТО, а на Крайнем Севере граничит с Россией.


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