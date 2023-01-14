Мнение: О трёх сценариях для России на 10 лет вперёд… Выбираем?

Украинские руководители делят Россию. В кабинете главы ГУР МОУ Кирилла Буданова с марта прошлого года висит известная карта, на которой разноцветными маркерами расчерчено, какие куски Российской Федерации кому отходят, а сама она «ужимается» до границ Московии примерно XV-XVI веков. Естественно, не забыта и Украина, которая «получает» весь нынешний российский юг.

Кто-то может хмыкнуть, мол «дурень думкой богатеет». Но вот что считают реально умные люди.

Эксперты из Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта (организация в составе Атлантического совета) провели исследование, попросив ведущих глобальных стратегов и специалистов по форсайту со всего мира ответить на самые острые вопросы о крупнейших движущих силах грядущих перемен в ближайшие десять лет. Это 167 экспертов, 60% из них – американцы.

Один из прогнозов исследования касается России. И он не утешителен.

По мнению западных футурологов, #Россия, какой мы её знаем, может не пережить ближайшее десятилетие.

Респонденты указали на возможность распада России в течение следующих 10 лет. 40% респондентов ожидают, что к 2033 году РФ распадётся на части из-за революции, гражданской войны, политической дезинтеграции или по какой-либо другой причине. А 21% полагают её наиболее вероятной страной, которая станет несостоявшимся государством в течение ближайших десяти лет. Это более чем в два раза превышает процентное соотношение для следующего по распространённости выбора среди экспертов — failed state для Афганистана. Впрочем, второй страной-кандидатом на «распад» выступают #США. Но в это верят лишь 8%. К слову, европейцы отличаются наибольшим пессимизмом по поводу распада России: 49% из них предвидят такое событие, по сравнению с 36% американцев.

Наконец, 14% респондентов считают, что #Россия, скорее всего, применит ядерное оружие в течение ближайших 10 лет. И её, вероятно, «загасят» более сильные страны: ядерная угроза объединит даже США и #Китай.

Такие два сценария предложены западными футурологами. Но есть и третий, в который верят отечественные прогнозисты. Это автаркия по принципу Ирана или Северной Кореи. Технически, в таком состоянии страна, не обделённая природными ресурсами, может протянуть несколько десятилетий. Впрочем, ИРАН и КНДР страны достаточно маленькие, почти мононациональные и монорелигиозные. Россия — это другое.

А вам какой сценарий больше нравится?

А какой считаете более вероятным?

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