 

Замглавы МИД Украины Джапарова заявила об ущербе критически важной инфраструктуре страны на 127 млрд долларов

14.01.2023, 6:30, Новости дня
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Сумма ущерба, нанесенного гражданской и критически важной инфраструктуре Украины, превышает 127 млрд долларов, сообщила первый замглавы украинского МИДа Эмине Джапарова.

Результаты «последних подсчетов» она озвучила на заседании Совета безопасности ООН, передает РИА «Новости».

Как сообщила Джапарова, «Украина стала крупнейшей стройкой в Европе». По ее словам, «международные партнеры» получили обширные возможности для применения наилучших практик в сфере инженерии, строительства и передачи технологий, передает ТАСС.

Напомним, в Украине несмотря на колоссальные вливания денег со стороны Запада происходит отток населения, растут безработица и госдолг. В ноябре министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ущерб инфраструктуре страны, нанесенный с февраля, можно оценить в 100 млрд долларов. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на восстановление Украины требуется 1 трлн долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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