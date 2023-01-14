Reuters сообщило о желании Польши и Литвы включить ограничения против атомной энергетики России в пакет санкций ЕС

Польша и Литва предложили Евросоюзу «новый амбициозный» пакет санкций против России, в который предлагается включить санкции в отношении российской атомной энергетики, сообщили высокопоставленные дипломаты Польши и Литвы.

Комментируя обсуждение десятого пакета санкций, дипломаты заявили, что добиваться единодушия в ЕС по вопросу антироссийских санкций «все труднее и труднее». Пакет собираются подготовить к 24 февраля. По словам дипломатов, предлагается прислушаться к требованиям Украины и включить в санкционный список Росатом, а также его руководство.

Также предложено запретить больше российских СМИ, отключить ряд банков от SWIFT, ввести новые санкции против Белоруссии, чтобы Россия не могла обходить торговые запреты. Кроме того, предпринимаются новые попытки остановить торговлю алмазами Бельгии с Россией, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, в декабре Европейский союз в официальном журнале опубликовал девятый по счету санкционный пакет против России. Пакет включает блок новых экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций.

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