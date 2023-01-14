 

CBS сообщило о примерно 20 найденных у Байдена секретных документов

14.01.2023, 6:30, Новости дня
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На территории дома президента США Джо Байдена, а также в аналитическом центре имени Байдена найдено около 20 секретных документов, сообщил сотрудник федеральных правоохранительных органов.

Больше половины документов находилось в аналитическом центре. Среди них были совершенно секретные материалы. На территории дома в Уилмингтоне в штате Делавэр хранилось меньше секретных документов, ни один из которых не был обозначен как совершенно секретный, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS News.

Напомним, спецпрокурором для расследования дела о ненадлежащем хранении американским президентом секретных документов назначен Роберт Хур. Документы нашли в связанном с Байденом аналитическом центре и в гараже дома президента США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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