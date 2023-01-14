CBS сообщило о примерно 20 найденных у Байдена секретных документов

На территории дома президента США Джо Байдена, а также в аналитическом центре имени Байдена найдено около 20 секретных документов, сообщил сотрудник федеральных правоохранительных органов.

Больше половины документов находилось в аналитическом центре. Среди них были совершенно секретные материалы. На территории дома в Уилмингтоне в штате Делавэр хранилось меньше секретных документов, ни один из которых не был обозначен как совершенно секретный, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS News.

Напомним, спецпрокурором для расследования дела о ненадлежащем хранении американским президентом секретных документов назначен Роберт Хур. Документы нашли в связанном с Байденом аналитическом центре и в гараже дома президента США.

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