Guardian – Япония начнёт сброс загрязнённой воды с АЭС «Фукусима-1» в океан

Власти Японии намерены начать сброс воды с аварийной атомной станции «Фукусима-1» в Тихий океан, пишет The Guardian. Пока чиновники и эксперты убеждают общественность в безопасности этого процесса, соседние страны во главе с Южной Кореей и рыболовные профсоюзы обеспокоены возможными последствиями для здоровья человека и морской среды.



AP

Японское правительство собирается начать сброс более миллиона тонн воды с разрушенной атомной станции «Фукусима-1» весной или летом этого года, пишет The Guardian. Такое спорное решение вызвало возмущение в рыболовном сообществе и в соседних странах.

Как напоминает издание, почти 12 лет назад после 9-балльного землетрясения на северо-восточное побережье Японии обрушилось гигантское цунами. Оно вывело из строя резервные генераторы на АЭС «Фукусима-1», что привело к авариям на трёх реакторах и высвобождению в атмосферу большого количества радиации. Загрязнённая вода хранится в тысячи резервуарах. По словам властей, от неё необходимо избавиться для того, чтобы вывести станцию из эксплуатации.

Два года назад власти Японии одобрили проект по сбросу воды, очищенной от большинства радиоактивных элементов за исключением трития, который сложно отделить. Чиновники утверждают, что в таком виде она не представляет опасности для здоровья человека или морской среды. В июле Министерство иностранных дел Японии заявило, что регулирующие организации считают постепенный сброс очищенной воды в Тихий океан безопасным. В Токийской энергетической компании (TEPCO) заверили, что используемая технология позволяет удалить из воды все радиоактивные элементы, кроме трития, который безопасен в малых количествах. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) также указало, что атомные станции во всём мире таким же образом избавляются от сточных вод, содержащих низкие концентрации трития и других радиоактивных веществ.

В то же время Южная Корея и Китай высказали опасения по поводу сброса воды с «Фукусимы-1», а на Форуме тихоокеанских островов недавно высказали «глубокую обеспокоенность» принятым планом. Генеральный секретарь форума Генри Пуна в комментарии британской газете указал, что Японии «следует отложить какой-либо сброс, пока мы не будем уверены в возможных последствиях этого предложения для окружающей среды и здоровья людей». Правительство Южной Кореи заявило, что сброс воды станет «серьёзной угрозой» для морской флоры и фауны. Сеул до сих пор не снял запрет на отлов рыбы и морепродуктов вблизи Фукусимы.

Рыбацкие профсоюзы в районе АЭС также выступают против решения правительства: по их словам, оно грозит уничтожить их источник дохода. К тому же, отмечает The Guardian, такие меры вызовут тревогу среди покупателей и сведут на нет десятилетние усилия по убеждению населения, что рыба и морепродукты из Фукусимы безопасны. По информации новостного агентства «Киодо Цусим», одобренный правительством план предполагает создать новый фонд в 50 миллиардов йен ($385 млн) для помощи рыбакам.