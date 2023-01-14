 

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь указал на угрозу более масштабной конфронтации в Украине из-за поставок оружия Киеву

14.01.2023, 5:07, Новости дня
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Новые санкции или поставки оружия могут спровоцировать более масштабную конфронтацию на Украине, сообщил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

На заседании СБ ООН он заявил, что «эскалация санкций или предоставление оружия только затруднит перелом ситуации». По его мнению, кризис возник из-за «аккумуляции и длительной эволюции глубинного дисбаланса в сфере безопасности в Европе».

Чжан Цзюнь также отметил, что продолжаются обстрелы в районе Запорожской АЭС, «ее безопасность вызывает тревогу». По его словам, необходимо прекратить «все военные операции, которые могут повлиять на безопасность АЭС», передает РИА «Новости».

Оценивая объявленное Москвой прекращение огня на Рождество, Чжан Цзюнь заметил, что это позволило «провести праздник в мире и предоставило удобные условия гуманитарным структурам для доставки помощи». Он выразил надежду, что «будет больше подобных инициатив» с целью создания условий для «всеобъемлющего» прекращения огня.

Напомним, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Украина превратилась в «натовскую ЧВК», ей «платят деньги, снабжают оружием и разведданными», а страдает в результате ее народ, которому приходится «воевать ради чужих задач».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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