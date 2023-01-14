Глава офиса президента Украины Ермак сообщил о получении Киевом тяжелой военной техники от «союзников»

Украина начала получать тяжелую военную технику от «союзников», сообщил в соцсетях глава офиса президента страны Андрей Ермак, сопроводив запись изображением французского флага.

Ермак сообщил в Telegram, что Украине для победы в конфликте с Россией требуется дополнительная военная техника, в том числе тяжелая. Он заверил, что сотрудничество Киева с союзниками продолжается. «Все, что я могу сказать, это то, что мы начали получать тяжелую технику», – сообщил он, добавив, что так «будет и дальше». Ермак выразил уверенность, что партнеры Украины продолжат ее поддержку «всеми возможными способами».

Напомним, Франция решила поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC. Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что они должны быть доставлены на Украину в течение двух месяцев.

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