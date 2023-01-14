Премьер Молдавии Гаврилица сообщила о намерении создать министерство энергетики из-за энергокризиса

Для того, чтобы преодолеть энергокризис, с которым столкнулась Молдавия, в стране планируют создать министерство энергетики, сообщила глава правительства Наталья Гаврилица.

Гаврилица сообщила, что руководство страны обсудило «необходимость создания министерства энергетики». Она объяснила планы создать новое министерство тем, «насколько сложны вопросы энергетики» и объемом реформ, которые требуется осуществить. По ее словам, многие реформы «займут десятки лет».

Сейчас кабмин при участии иностранных экспертов обсуждает, какими компетенциями должно быть наделено ведомство, а также его организационную структуру, передает ТАСС со ссылкой на NordNews.

Напомним, резко возросшая в 2022 году цена на газ и электроэнергию спровоцировала инфляцию, которая в ноябре достигла 31% в годовом выражении. В стране начались протесты, участники которых требуют отставки президента Майи Санду и правительства Гаврилицы.

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