L’Express – «нарушает права человека» — в ООН обеспокоились законностью выдворения нелегальных мигрантов из США

Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк осудил новый план администрации Байдена по борьбе с миграционным кризисом на границах, пишет L’Express. По мнению ООН и приближённых к ней общественных организаций, практика немедленного выдворения нелегалов из страны противоречит основным правам человека и является незаконной. Правозащитники даже обвинили Байдена в равнении на политику его предшественника Трампа, передаёт журнал.



AP

Вслед за республиканцами с критикой нового иммиграционного плана Джо Байдена, призванного урегулировать «самый серьёзный миграционный кризис в истории» США, выступили общественные организации при ООН, пишет L’Express. Как предупредил новый Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк, действия США «противоречат запрету на коллективную высылку и принципу невыдворения» — основным правам человека.

В прошлый четверг Белый дом объявил о «новых последствиях» для мигрантов, которые незаконно пересекут границу США: Соединённые Штаты будут чаще прибегать к немедленной высылке с запретом на повторный въезд на территорию страны в течение пяти лет. Многие НПО считают эту практику незаконной и травмирующей, однако без этой меры многие штаты опасаются возникновения кризиса на границах с Мексикой, передаёт журнал.

Хотя президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор с удовлетворением высказался об иммиграционной политике Байдена, назвав его «первым президентом Соединённых Штатов за последнее время, который не построил ни одного метра стены», ООН не согласна с этой оценкой, отмечается в статье.

«Право просить убежища — это право человека, независимо от происхождения людей, их миграционного статуса или того, как они прибыли на границу», — напомнил Волкер Тюрк в своём заявлении. Его поддержала влиятельная общественная организация по защите гражданских прав ACLU, по мнению которой, «объявленная программа ставит администрацию Байдена в один ряд с политикой Трампа, направленной против мигрантов».

По словам представителя пограничной службы США , за прошлый год на южной границе погибло 800 человек, большинство из которых утонули в реке Рио-Гранде. В ноябре на границе было зарегистрировано рекордное количество задержаний: более 230 тыс.

Параллельно с ужесточением правил США разрешат ежемесячный въезд в страну до 30 тыс. квалифицированных мигрантов с Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, но им придётся прибывать самолётом, чтобы не увеличивать нагрузку на наземные погранпункты, передаёт издание. Как напоминает журнал, многие отрасли экономики США, особенно в сельском хозяйстве, зависят от иностранной рабочей силы.

При этом миграционная система находится на грани краха. Мигранты часто идут на огромный риск, чтобы попасть на территорию США. Учитывая постоянную критику со стороны оппозиции, а также со стороны ассоциаций по защите мигрантов, президент США Джо Байден до сих пор предпочитал не высказываться по этому вопросу. Его администрация ограничивалась возвращением мигрантов в Мексику, опираясь на меру, введённую его предшественником-республиканцем Дональдом Трампом во время пандемии.

Эта мера, принятая в марте 2020 года во время пандемии COVID-19, разрешает принудительную высылку всех мигрантов, у которых нет разрешения на пребывание, задержанных на границах. Выдворение с территории США происходит без промедления, без соблюдения закона и без обязательного предоставления лицу возможности вернуться в страну своего происхождения. В конце декабря Верховный cуд Соединённых Штатов постановил оставить это решение в силе. Джо Байден выразил сожаление в связи с этим постановлением, ставшим очередным свидетельством разногласий в США по важным вопросам современной повестки, напоминает журнал.