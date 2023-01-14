«Все меняется на глазах, хотя в это сложно поверить»

В петербургском суде слушание «дела о фейках» приняло крайне неожиданный оборот.

Уголовное дело в отношении петербургского режиссера-документалиста, поэта, философа 35-летнего Всеволода Королёва за «распространение фейков о российской армии» во время рассмотрения в районном суде приняло крайне неожиданный оборот. Главный свидетель обвинения, выступая в процессе, внезапно в корне изменил свои показания, данные на стадии предварительного следствия. Вместо того чтобы подтвердить вину подсудимого, в суде он высказался в его защиту.

Всеволод Королев — один из восьми петербуржцев, которые обвиняются в распространении фейков о ВС РФ и чья судьба сейчас решается в судах.

Как рассказывала «Новая», уголовное дело по новой статье 207.3 УК РФ «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ» в отношении режиссера возбудили в июле. Тогда же Королева арестовали. С 13 июля он содержится под стражей в СИЗО.

Незадолго до ареста режиссер успел снять два документальных фильма о первых арестованных в Северной столице за «фейки» о российской армии — художнице, музыканте, видеооператоре Александре Скочиленко (д/ф «Саша, мы с тобой») и журналистке Марии Пономаренко («Холодный май»). Готовил следующую документальную ленту — сборную про всех активистов, выступающих против спецоперации в Украине. Всеволод и сам придерживался таких же взглядов. С первого дня СВО он размещал посты и делал перепосты на тему событий в Украине на своей личной странице в «ВК». Там же Сева выложил свои режиссерские работы, невзирая на предостережения друзей и нависшие над всеми угрозы уголовного преследования.

В вину Королеву следователи вменили публикацию двух постов в соцсети «ВКонтакте» с якобы недостоверными сведениями. 5 октября дело в отношении режиссера передали в Выборгский районный суд Петербурга. 28 ноября суд приступил к его рассмотрению. 12 января допросили первых двух свидетелей.

Девушка Всеволода, студентка Лида Порохня, рассказала о личности и характере своего друга:

— Я считаю, что обвинение в том, что Сева распространял неверную информацию о действиях российской армии и делал это с особой ненавистью, совершенно несостоятельно.

Ни в быту, ни в разговорах на серьезные темы Сева никогда не проявлял себя агрессивно, никогда не выказывал пренебрежительного отношения к каким бы то ни было людям или группам лиц.

В этом смысле он действительно вел себя как философ: всегда спокойный, сдержанный, вежливый, доброжелательный.

Вторым свидетелем выступил петербуржец Михаил Баранов. По версии следствия, именно он написал заявление в полицию с просьбой проверить законность сообщений, распространенных Королевым в соцсети «ВКонтакте». В апреле в ходе мониторинга Интернета сотрудниками центра «Э» были обнаружены эти посты, что и послужило основанием для возбуждения уголовного дела в отношении режиссера.

Однако на судебном заседании 12 января в суде Баранов заявил, что он самостоятельно никуда не обращался.

— Я не видела в материалах дела заявлений Михаила Баранова «о проведении проверки по факту возможного наличия состава преступления» в действиях моего подзащитного. Хотя, согласно оглашенному в заседании протоколу допроса, Баранов якобы сам об этом сообщил. Однако в суде он эти показания не подтвердил, — сказала «Новой» адвокат Всеволода Королева Мария Зырянова. — Первое общение Баранова с сотрудниками правоохранительных органов состоялось в тот момент, когда к нему приехала полиция из-за того, что он поставил лайк к посту Севы в соцсети «ВКонтакте». Второе — когда его вызвали на допрос. Но это было не добровольное обращение в полицию с просьбой проверить законность поста, а явка по вызову на допрос.

Всеволод Королев и его адвокат Мария Зырянова. Фото: Ануш Панина

В суде Баранов пояснил, что следователь на допросе якобы помогал ему с формулировками. В частности, будто бы рекомендовал указать, что Михаил «испытывал злость и недовольство от прочитанных сообщений». На судебном заседании Баранов возразил: даже если тогда это и было так, то сейчас его мнение другое.

— Я не могу знать, что правда, а что ложно, — сказал свидетель обвинения. — Каждый человек может писать все что хочет. Это выражение свободы слова человека, на которое имеет право каждый.

Лайк к посту Королева я поставил, чтобы больше людей могло увидеть пост, могло увидеть, что происходит у нас в стране.

— Выступление Баранова в суде стало для нас крайней неожиданностью, — призналась Мария Зырянова. — Свидетель был заявлен обвинением для подтверждения факта наступления негативных последствий в результате публикаций Королева в соцсети. Якобы посты Севы вызвали сильное душевное волнение у мирных российских граждан, тревогу и неуверенность в действиях ВС РФ и вообще в ситуации. По версии следствия, в этом и заключаются негативные последствия. Но, как показал допрос свидетеля, таких последствий не наступило. Это огромный сюрприз, но приятный.

— Я знакома со многими активистами, которые сейчас обвиняются в распространении фейков о российской армии, — говорит Ануш Панина, знакомая Всеволода Королева. — Нас вместе задерживали на пацифистских акциях, мы вместе сидели в изоляторах под арестом. С этой весны я посещаю очень много судебных заседаний по уголовным делам в отношении моих друзей и знакомых.

Но если раньше я была уверена, что в судах мы обречены на провал, то сейчас у меня ощущение, что все меняется прямо на глазах. Хотя в это сложно поверить.

8 февраля, на следующем заседании по делу Королева, судья планирует допросить еще двух свидетелей со стороны обвинения.

Нина Петлянова,

соб. корр. «Новой газеты», Петербург

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