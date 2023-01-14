 

На 10 столичных ЖК пришлось 16% всех сделок

14.01.2023, 4:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В 2022 году в новостройках Московского региона было куплено 134,5 тыс. лотов. Большая часть сделок – 59% – была заключена в жилых комплексах со столичной пропиской. Однако самыми популярными новостройками стали проекты в Подмосковье.

Более 16% от всех сделок в 2022 году пришлось на десять новостроек, восемь из которых расположены в области.

Самым популярной новостройкой минувшего года стал квартал “Пригород Лесное” в районе Ленинский от группы “Самолет”. В рамках масштабного проекта возводится более сотни корпусов высотой от 9 до семнадцати этажей. Средний чек покупки в 2022 году здесь составил 6,4 млн рублей.

Второе место занял столичный “Люблинский парк” в Люблино от застройщика “ПИК”. Комплекс состоит из двух десятков панельных домов высотой до 25 этажей. Средняя сумма сделки в 2022 году здесь составила 9,3 млн рублей.

Третье место занял еще один проект группы “ПИК” – ЖК “Ильинские луга” в районе Красногорский. Средняя сумма покупки в новостройке – 7 млн рублей.

Самой доступной новостройкой из топ-10 стал ЖК “Пехра” в Балашихе от застройщика “Гранель” со средней суммой покупки в 5.1 млн рублей.

Самые дорогие сделки – 11,7 млн рублей – совершались в ЖК “Прокшино” в Новой Москве от компании “А101”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05.21 / Марат Хуснуллин призвал прописать в законе понятие “многонационального дома”

22.11.21 / Мнение: Капитализм: руководство пользователя

18.01.22 / Собянин: в Москве сегодня “омикрон” доминирует в структуре заболеваемости

25.08.21 / Простая мужская рубашка может стать красивым женским топом

28.06.22 / Жители Нижневартовска три месяца пользовались антифризом для приготовления пищи

09.06.21 / Надеть и похудеть: как выбрать платье на лето, чтобы скрыть недостатки фигуры

20.11.22 / Не дожидаясь Рождества: Джессика Альба показала, как делала праздничное фото с семьей

13.12.21 / Бузова считает, что к ее подопечным на “Х-факторе” предвзято относятся

28.06.22 / Прием бета-каротина и ванночки с морской солью: как позаботиться о коже, волосах и пяточках перед отпуском

15.02.22 / Мнение: О Валиевой — американцы: «Она будет уничтожена»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика