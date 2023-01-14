 

Замглавы МИД Украины Джапарова рассказала о возможных формах проведения «саммита мира» на площадке ООН

14.01.2023, 3:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как следует из слов первого замглавы МИД Украины Эмине Джапаровой, «саммит мира», который хочет провести Киев на площадке ООН, может оказаться заседанием Генассамблеи.

Джапарова сообщила, что продолжается обсуждение «модальностей саммита». Сейчас президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагается «модальность мероприятия, посвященного «мирной формуле». Как отметила Джапарова, «речь идет о саммите, посвященном «мирной формуле».

По ее словам, саммит должен пройти либо в формате «дебатов в Генассамблее в рамках пункта повестки по оккупированным территориям», либо как «дебаты в рамках чрезвычайной специальной сессии», передает РИА «Новости».

После воссоединения Крыма с Россией Генассамблея каждый год проводит заседание по пункту повестки «ситуация на оккупированных территориях Украины». Заседание проводится 23 февраля. Второй указанный Джапаровой формат – чрезвычайная спецсессия Генассамблеи. После начала спецоперации РФ в Украине было принято решение созвать 11-ю чрезвычайную спецсессию ГА ООН.

Источник в ООН заявил, что «идея мирного саммита продвигается Украиной в числе многих других», относительно его формы «остается много вопросов», как и относительно «окончательного подтверждения проведения». 24 февраля ожидается заседание СБ ООН по Украине.

Напомним, Украина хочет устроить «мирный саммит» на площадке ООН. По замыслу киевских властей, Россия сможет участвовать в нем только после якобы необходимого международного суда. В ООН ответили, что не занимаются организацией подобных саммитов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07.20 / Смолий рассказал, действовал ли Зеленский в интересах Коломойского

10.03.21 / Сотый выпуск «Анекдот Шоу» выйдет на «Одноклассниках»

16.08.20 / Guardian – возвращение в школу под вопросом — в США COVID-19 всё чаще поражает детей

19.12.21 / Welt – на фоне пандемии число немцев за чертой бедности достигло рекордного уровня

01.03.21 / На госслужбе есть травля и харассмент, но люди об этом не говорят, а просто увольняются – глава Нацбюро по вопросам госслужбы Алюшина

20.03.21 / В Киеве заработают новые пункты вакцинации от COVID-19. Стало известно, кто сможет получить прививки

18.09.21 / США сообщили об испытании способной нести ядерный заряд ракеты Trident II

12.08.21 / Врачи объявили голодовку во Львовской области

31.05.21 / Полная блокировка. 3 июня вступят в силу санкции США, которые затронут в том числе белорусский нефтепром

03.03.21 / Жителям ЕС непонятен «европейский суверенитет», но они не против его укрепления

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика