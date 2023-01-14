Замглавы МИД Украины Джапарова рассказала о возможных формах проведения «саммита мира» на площадке ООН

Как следует из слов первого замглавы МИД Украины Эмине Джапаровой, «саммит мира», который хочет провести Киев на площадке ООН, может оказаться заседанием Генассамблеи.

Джапарова сообщила, что продолжается обсуждение «модальностей саммита». Сейчас президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагается «модальность мероприятия, посвященного «мирной формуле». Как отметила Джапарова, «речь идет о саммите, посвященном «мирной формуле».

По ее словам, саммит должен пройти либо в формате «дебатов в Генассамблее в рамках пункта повестки по оккупированным территориям», либо как «дебаты в рамках чрезвычайной специальной сессии», передает РИА «Новости».

После воссоединения Крыма с Россией Генассамблея каждый год проводит заседание по пункту повестки «ситуация на оккупированных территориях Украины». Заседание проводится 23 февраля. Второй указанный Джапаровой формат – чрезвычайная спецсессия Генассамблеи. После начала спецоперации РФ в Украине было принято решение созвать 11-ю чрезвычайную спецсессию ГА ООН.

Источник в ООН заявил, что «идея мирного саммита продвигается Украиной в числе многих других», относительно его формы «остается много вопросов», как и относительно «окончательного подтверждения проведения». 24 февраля ожидается заседание СБ ООН по Украине.

Напомним, Украина хочет устроить «мирный саммит» на площадке ООН. По замыслу киевских властей, Россия сможет участвовать в нем только после якобы необходимого международного суда. В ООН ответили, что не занимаются организацией подобных саммитов.

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