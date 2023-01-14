Посольство России в Британии не исключило применения украинскими войсками химоружия

Украинские военные, судя по всему, опубликовали видеозапись подготовки к применению химического оружия против российских войск, сообщило посольство РФ в Великобритании.

В сообщении посольства в Twitter (соцсеть заблокирована в России) указывается, что на видео украинские военные, вероятно, готовятся использовать фосген, применение которого считается недопустимым в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия. Отмечается, что буквы «ОБ» на показанных украинскими военными газовых баллонах, означают «отравляющие боеприпасы».

На видео можно увидеть баллоны с нанесенными на них буквами «ОБ» и беспилотники, лежащие на столе. К некоторым беспилотникам уже прикреплены баллоны, передает РИА «Новости».

Украинские СМИ назвали опубликованное бойцами вооруженных сил Украины видео «шуточным».

Напомним, военно-политический эксперт из ДНР Ян Гагин заявил, что украинские военные в боях в Соледаре и Артемовске применяли химическое оружие, в том числе гранаты иностранного производства. Эксперт рассказал, что были случаи, когда от химоружия пострадали бойцы ЧВК «Вагнер». По словам Гагина, их госпитализировали с отеком легких и ожогами дыхательных путей.

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