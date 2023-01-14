Небензя назвал «иллюзией» убежденность Киева в способности Украины победить Россию на поле боя

Украина превратилась в «натовскую ЧВК», которой «говорят, куда стрелять и где атаковать», сообщил российский постпред при ООН Василий Небензя.

Небензя заявил, что Украине «платят деньги, снабжают оружием и разведданными», а страдает в результате ее народ, которому приходится «воевать ради чужих задач». Постпред также отметил, что у «киевского режима, вопреки фактам и здравому смыслу» сложилась «иллюзия», будто «при нарастающей прямой военной помощи НАТО» он способен одержать победу над Россией «на поле боя», передает ТАСС.

Выступая на заседании Совбеза ООН, Небензя отметил, что «у хорошо известного в нашей стране британского писателя» Уильяма Теккерея есть роман «Ярмарка тщеславия». Российской стороне заседания СБ ООН, которые «наши бывшие западные партнеры» созывают для обсуждения ситуации вокруг Украины, «все больше напоминают ярмарку лицемерия», сказал Небензя.

При этом, по его словам, лицемерие представителей как Украины, так и коллективного Запада «приобретает весьма причудливые формы». В частности, совсем недавно Киев грозил РФ «страшными карами», Украина собиралась «чуть ли не наступать на Москву», а «сегодня рядится в тогу сторонников мира».

Комментируя предложение Киева провести «саммит мира», Небензя заявил: «Казалось бы, вот она – «лавровая ветвь» в руках Киева». Но «даже при самом беглом рассмотрении становится очевидным, что за этой красивой оберткой скрывается весьма гнилая начинка и даже двойное дно», сказал он.

Напомним, Небензя заявил, что спецоперация завершится, когда с территории Украины не будет исходить угроза России, а также когда прекратится дискриминация русскоязычного населения Украины. Он подчеркнул, что Россия готова к переговорам, если они позволят добиться указанных целей, в противном случае «все поставленные задачи будут достигнуты военными средствами».

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