Aftonbladet – дело за вами — Турция не считает свои требования к Швеции для вступления в НАТО невыполнимыми

Требования Турции к Швеции для ратификации заявки скандинавской страны на вступление в Североатлантический альянс находятся в рамках достигнутых ранее договорённостей, заявил заместитель председателя турецкой делегации в НАТО Ахмет Берат Конкар изданию Aftonbladet. Комментарий политика прозвучал после того, как премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон посетовал, что турецкая сторона выдвинула невыполнимые требования к его стране.



AP

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Турция выдвинула невыполнимые требования для вступления его страны в НАТО. В свою очередь турецкая сторона продолжает настаивать на выполнении её требований в рамках достигнутого ранее соглашения между странами. По словам заместителя председателя турецкой делегации в НАТО Ахмета Берата Конкара, теперь задача Швеции заключается в выполнении своих обязательств, пишет Aftonbladet.

Тон шведской стороны в отношении продолжающихся переговоров по НАТО изменился. «Они хотят того, чего мы не можем и не хотим им дать. Теперь решение остаётся за Турцией», — неожиданно заявил Кристерссон в воскресенье относительно требований Турции к Швеции по вопросу ратификации заявки Швеции на членство в НАТО. Слова премьера прокомментировал один из лидеров Партии справедливости и развития, возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Турция потребовала то, что соответствует многостороннему соглашению со Швецией и Финляндией, и обе страны должны выполнить свои обязательства», — пишет Ахмет Берат Конкар, занимавший должность советника президента по экономическим и внешнеполитическим вопросам, а в период с 2017-го по 2021 год возглавлявший делегацию Турции в НАТО. С 2021 года Ахмет Берат Конкар занимает пост заместителя главы делегации, пишет Aftonbladet.

В письменном ответе изданию политик отмечает, что Турция ещё не решила, будет ли одобрена заявка Швеции. «Для ратификации турецким парламентом членства Швеции должны быть выполнены все условия, согласованные между нашими правительствами. Мы не можем вести переговоры о нашей национальной безопасности, которой угрожают террористические организации FETÖ и РПК/YPG», — пишет Ахмет Берат Конкар газете Aftonbladet.

Камнем преткновения между Швецией и Турцией стало отношение шведов к Рабочей партии Курдистана. Турция запросила экстрадицию целого ряда лиц, которые, по её мнению, связаны с РПК, а также людей, причастных к движению Гюлена, известного в Турции как FETÖ. «Вся деятельность РПК/YPG и FETÖ в Швеции должна быть предотвращена. Это также послужит хорошим примером для других членов НАТО в нашей совместной борьбе с терроризмом. Турция очень внимательно следит за действиями Швеции и Финляндии, поскольку членство в НАТО требует искренней солидарности в обеспечении безопасности друг друга», — цитирует Aftonbladet слова турецкого политика.