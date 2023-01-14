 

20 Minuten – Швейцария не разрешила Испании поставлять свои вооружения на Украину

14.01.2023, 3:10, Разное
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Испания хотела поддержать Украину поставкой военного оборудования, однако для этого необходимо согласие страны-производителя — Швейцарии. Как отмечает швейцарская газета 20 Minuten, Швейцария такого согласия не дала, сославшись на нейтральный статус и закон о военных материалах. Кроме того, в швейцарском департаменте экономики заявили, что никаких официальных запросов от Испании к ним не поступало.


AP

Министр обороны Испании Маргарита Роблес во вторник объявила, что Швейцария наложила вето на поставку определённого военного оборудования из Испании на Украину, пишет швейцарская газета 20 Minuten.

Как подчеркнула Роблес, расходы на оборону должны быть ещё больше увеличены в связи с «неопределённой ситуацией» во всём мире. Она также оправдала военную помощь Украине и заверила, что Испания продолжит оказывать поддержку, чтобы внести вклад в «законную оборону» страны перед лицом «несправедливого, незаконного и жестокого» вторжения со стороны России.  

«Мы понимаем, уважаем и принимаем нейтралитет, но для определённых поставок нам необходимо разрешение Швейцарии, которое они нам сейчас не дают», — пояснила Роблес. Согласно заявлению, при реэкспорте некоторых грузов Испании необходимо согласие страны-производителя. Министр обороны объявила, что Испания обратится к компетентному посольству в Берне за помощью в получении соответствующего разрешения.

По информации, полученной от Департамента экономики Швейцарии, «до настоящего времени он не получал по официальному каналу никаких запросов о передаче Испанией Украине швейцарских военных материалов», о чём сообщил по запросу пресс-секретарь департамента Фабиан Майенфиш. 

Далее пресс-секретарь Департамента экономики Швейцарии отметил: «В рамках своего решения от 3 июня 2022 года Федеральный совет заявил, что в соответствии с Законом о военных материалах, экспорт военных материалов должен быть отклонён, если страна назначения вовлечена в международный вооружённый конфликт. РФ и Украина находятся в таком конфликте. Поскольку экспорт из Швейцарии на Украину не может быть одобрен на основании принципа нейтралитета и Закона о военных материалах, одобрение передачи швейцарских военных материалов на Украину также невозможно».

 


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